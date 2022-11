A Tamani (région de Ségou) et à Nonsombougou (région de Koulikoro) des visites paysannes ont eu lieu du 25 au 27 octobre 2022. Des visites organisées dans le cadre d’un projet collaboratif entre : le Programme alimentaire mondial (PAM) ; l’Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides (ICRISAT) ; l’ONG Malimark ; et des organisations paysannes du Mali.

Quelque 300 agriculteurs de deux communes dont 162 femmes transformatrices agroalimentaires ont visité des parcelles de démonstration des variétés de sorgho, de mil, d’arachide et de niébé à haut rendement, résistantes au climat et biofortifiées. « Ma production sera supérieure à celle de l’année précédente », a indiqué Bafing Coulibaly, propriétaire d’un champ de démonstration de variétés améliorées à Bougoula dans la commune de Tamani. Aux dires de Bafing, avec les nouvelles variétés améliorées de sorgho, de mil, d’arachide et de niébé, son champ n’a pas manqué de visiteurs cette année. « L’année prochaine, ils seront nombreux les paysans à cultiver les nouvelles variétés », a prédit Bafing. Qui constate qu’en plus des céréales, les nouvelles variétés produisent beaucoup de fourrage pour le bétail.

Le projet collaboratif PAM-ICRISAT qui a permis de développer les nouvelles variétés améliorées comprend une composante Smart Food, c’est-à-dire avoir un grand impact dans la nutrition. « La composante Smart Food est particulièrement importante dans nos communautés afin de lutter contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition chez les enfants et les femmes enceintes », a déclaré Dr Diallo Fatimata Cissé, responsable du Laboratoire de technologie alimentaire de l’Institut d’Economie Rurale (IER). « Une composante importante pour lutter contre la malnutrition dans les communautés rurales », a souligné Awa Fofana, transformatrice.

A Nonsombougou, la délégation a visité une parcelle de démonstration du producteur Kaka Coulibaly. La variété de sorgho climato-intelligente Soubatimi a attiré l’attention des visiteurs. Soubatimi est une variété à cycle précoce entre 60 et 90 jours. « Nous diffusons de nouvelles variétés de semences très résistantes au changement climatique, biofortifiées et à haut rendement », a fait savoir Aminata Tangara, directrice de l’ONG Malimark et co-organisatrice des visites.

Les variétés améliorées seront mises à la disposition de tous les agriculteurs des zones d’exécution du projet, a informé Boubakary Cissé, coordonnateur du projet PAM-ICRISAT. « Plusieurs actions nutritionnelles seront entreprises dans le cadre du volet Smart Food. De nombreuses formations culinaires et nutritionnelles sont déjà prévues dans différentes localités », a-t-il annoncé. Le projet collaboratif PAM-ICRISAT vise à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle face au changement climatique. Le projet a démarré en 2022 et est mis en œuvre dans les régions de Ségou, Koulikoro, Mopti, Gao et Tombouctou au Mali par l’ICRISAT, l’IER et plusieurs ONG partenaires.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

