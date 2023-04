Assemblées annuelles 2023 du FMI et du groupe de la Banque Mondiale à Washington. : Echanges entre le ministre Sanou et le directeur général adjoint du Fonds monétaire international…

Présent aux Assemblées annuelles printemps 2023 du FMI et du Groupe de la Banque mondiale, tenues du 10 au 16 avril 2023 aux sièges des deux institutions à Washington (USA), le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, a eu des discussions avec des hautes responsables des institutions de Bretton Woods et les administrateurs de certains pays au sein de deux des institutions.

Le ministre Alousséni Sanou s’est entretenu avec des responsables du Fonds monétaire international notamment le directeur général adjoint du FMI, Kenji Okamura. Les autorités du FMI ont salué les résultats issus des travaux de surveillance au titre de l’article 4 dont les résultats sont satisfaisants en dépit des contraintes réelles que le pays connait (embargo, conjoncture internationale, situation sécuritaire, etc.) La bonne tenue du cadre macroéconomique et la poursuite des réformes ont permis une meilleure mobilisation des ressources fiscales et une maîtrise des dépenses publiques. Des actions qui ont permis à l’Etat du Mali de renforcer les mesures de relance économique et de soutien aux populations. En effet, l’économie malienne demeure résiliente avec un taux de croissance économique de 3 % en 2021 et de 3,7 % en 2022. Les perspectives restent positives et la croissance du PIB réel est projetée à 5,1 % en 2023 et à 5 % 2024 Les orientations des plus hautes autorités du Mali en matière de politique économique, financière et budgétaire ont été portées à l’attention des responsables du FMI. Le ministre Sanou a rappelé les trois principes dictés par le président de la transition, chef de l’Etat le colonel Assimi Goïta qui guident toute action publique au Mali à savoir : le respect de la souveraineté? du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Il a salué la qualité de la coopération qui existe entre la République du Mali et le Fonds monétaire international et il a félicité les équipes mobilisées dans le cadre de sa réussite. Enfin, le ministre Alousséni Sanou a réaffirmé la volonté des plus hautes autorités à respecter tous leurs engagements dans le respect des choix et des intérêts du Mali et de sa population.

…Le ministre Sanou échange avec les administrateurs de la Russie…

Profitant de son séjour, le ministre Alousséni Sanou a eu des échanges avec les administrateurs de la Fédération de Russie au sein des conseils d’administration du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale ainsi que celui de la République populaire de Chine au sein du conseil d’administration du Fonds.

Le ministre Alousséni Sanou les a remerciés, aux noms des plus hautes autorités du Mali et du peuple malien, pour le soutien et l’accompagnement de leurs pays respectifs envers le Mali pour le respect de sa souveraineté et de ses choix stratégiques. Il a aussi apprécié leur soutien en faveur du Mali au sein des instances décisionnaires du FMI et de la Banque mondiale. Il leur a enfin réitéré l’engagement des autorités maliennes à renforcer les relations de coopération avec les deux Institutions.

Ils ont en retour salué la résilience du Mali aux différents chocs et réaffirmé leurs engagements à soutenir les intérêts du pays.

…Le ministre Sanou s’entretient avec ses homologues du Burkina Faso et de la Guinée Conakry

Dans le cadre du renforcement des liens historiques d’amitié, de fraternité, de solidarité et de coopération et conformément aux instructions des plus hautes autorités des trois pays, le ministre Alousséni Sanou a tenu une réunion de travail avec le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective du Burkina Faso Dr. Aboubakar Nacanabo et le ministre de l’Economie et des Finances de la Guinée-Conakry Moussa Cissé, à l’ambassade du Mali à Washington.

Les trois personnalités ont mis à profit cette rencontre pour échanger sur un programme commun d’investissements structurants et une stratégie de recherche de financement pour leur réalisation notamment dans les domaines de l’énergie, des infrastructures, des transports, de l’agriculture, des mines et du renforcement des capacités.

Le ministre Alousséni Sanou et ses homologues se sont engagés à mettre en place un cadre périodique d’échanges pour la réalisation effective de cette volonté commune affichée par les plus hautes autorités.

