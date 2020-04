Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national de riposte contre le Covid-19, la Banque mondiale et le Gouvernement du Mali ont signé un accord de financement d’un montant de 15, 60 milliards de F CFA.

Composé d’un don de 7,8 milliards FCFA et d’un prêt du même montant, ce financement a pour objectif principal de renforcer la capacité du Gouvernement du Mali dans la gestion de la pandémie à coronavirus et ses conséquences. Et cela, conformément à la Politique nationale de lutte contre la pandémie de COVID-19, préconisée par le Président de la République lors de la Session extraordinaire du Conseil supérieur de la défense nationale du 17 mars 2020.

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, ministre de l’Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé et le Groupe de la Banque mondiale au Mali, représenté par la Directrice des opérations, Mme Soukeyna Kane, ont signé un accord de financement d’un montant de 15,60 milliards de FCFA ce mardi 14 avril 2020 à la Primature. C’était en présence du ministre de la Santé et des Affaires sociales, Michel Sidibé.

Le projet de riposte d’urgence à la pandémie du Covid-19 vise à faire face à la crise sanitaire sur toute l’étendue du territoire national, grâce notamment à l’amélioration de l’accès aux soins de santé et à la promotion d’une réponse intégrée à la pandémie par le biais du renforcement des moyens de dépistage, de détection et de traitement des patients, ainsi qu’à l’amélioration des capacités des laboratoires et des moyens de veille sanitaire.

Il comprend trois composantes, à savoir la réponse urgente au Covid-19 ; l’augmentation de l’accès aux soins de santé et la gestion de la mise en œuvre et le suivi/évaluation, conformément aux initiatives entreprises par le Gouvernement du Mali et ses partenaires techniques et financiers.

Le projet permettra de renforcer la surveillance, la détection et la gestion des cas à Bamako, dans les régions et les districts sanitaires. Il permettra également de rendre disponibles 100 cliniques modulaires pour accroître la capacité en lits du Mali et d’augmenter la fourniture d’équipements de protection individuelle.

Il prévoit aussi, la formation du personnel de santé, l’augmentation de son effectif et l’octroi de primes pour lui permettre d’exercer dans de meilleures conditions. Les structures de santé devant prendre en charge des patients du Covid-19 recevront elles aussi, une aide financière.

Enfin, les ménages affectés bénéficieront d’un soutien financier, de denrées alimentaires et de produits essentiels pour leur permettre de faire face aux mesures prises pour freiner la propagation de la maladie.

Selon la Directrice des opérations de la Banque mondiale, ce soutien d’urgence n’est que le début d’un effort plus vaste que le Groupe de la Banque mondiale prévoit de fournir aux pays qu’il finance.

Le Premier ministre a remercié les autorités du Groupe de la Banque mondiale pour la promptitude avec laquelle l’Institution est intervenue pour soutenir le Gouvernement du Mali dans ses efforts de prévention et de lutte contre la pandémie du Covid-19.

Bréhima DIALLO

Commentaires via Facebook :