Fort du constat que les marchés de Bamako sont bondés de produits étrangers, Bourama Doumbia, parti de rien, a créé sa propre gamme de produits alimentaires, qui s’achètent aujourd’hui comme du petit pain dans une dizaine de pays.

Bourama Doumbia, le créateur de la marque “Bara Musso”, est le fils de feu Bandjougou Doumbia et d’Aminata Konaté. Il est né à Hamdallaye à Bamako. Il est le deuxième enfant et le premier garçon de ses parents. Il est marié à deux femmes, père de huit enfants.

Rien au départ ne laissait pourtant entrevoir qu’il excellerait dans le commerce et l’industrie de transformation. Avant d’émigrer au Sénégal, il fit l’école coranique à Bamako, précisément chez Baba Cissé au quartier Badialan de la 1ère à la 2ème année. Il suivra ensuite les cours de la 3e et de la 4e année chez Kalapo. Après ces années d’école, il passera sept ans de son enfance au Sénégal à la recherche de savoir coranique. Notre entrepreneur perd son père le 10 mars 1990.

A cause des difficultés que cette disparition entraînait pour sa famille, Bourama Doumbia a été contraint d’abandonner l’école coranique pour travailler et subvenir aux besoins des siens. Ainsi, il s’exilera à Abidjan en Côte d’Ivoire, où il travaillera dans des champs et plantations de kola. Il retournera ensuite au Sénégal pour d’autres petits commerces.

N’ayant pas eu la chance dans ses pérégrinations, Bourama Doumbia revient au Mali et s’installe au marché de Lafiabougou comme vendeur d’huile. De là, vient son premier succès. Il va se lancer dans la production et la vente d’œufs. Mais ce sera un grand échec. Loin de se décourager, Bourama Doumbia décide alors de lancer sa propre unité de production industrielle.

“Mais au Mali, il est extrêmement difficile de faire l’industrie. En plus, je n’ai pas été à l’école. D’ailleurs, on ne cessait de me le lancer à la figure chaque fois que je parlais d’industrialisation. Ayant foi en mon projet d’entreprise, je n’ai pas cessé de le réaliser. Je me suis dit que ce n’est pas une question de l’école, mais plutôt de confiance en soi”. Bourama Doumbia ne lâchera pas prise et lancera son premier produit, “Chèba”.

“Quand j’ai commencé à fabriquer le bouillon, il me manquait le nom de la marque. Ma mère m’a suggéré celui de Bara Musso, qui signifie femme préférée, avec ses bénédictions. Pour lui rendre hommage j’ai donné son nom à l’entreprise, d’où la Société Aminata Konaté”.

La mise en place du premier produit “Dagani” a eu lieu en octobre 2008 et à la date d’aujourd’hui, l’entreprise compte 56 produits. Elle se développe sur fonds propre.

Depuis 2008, la marque Barra Musso est considérée comme la plus influente sur tous les marchés du Mali malgré une concurrence féroce. Ce qui dénote la qualité de sa production.

Bourama Doumbia contribue aujourd’hui au développement du pays et à la création d’emplois des jeunes particulièrement. Aujourd’hui, il a plus de 2000 employés, ce qui n’est pas une mince affaire.

La SAK s’agrandit de jour en jour

Bara Musso, c‘est l’histoire d’un homme autodidacte commerçant de produits alimentaires, Boureima Doumbia qui a créé sa propre marque “Nadjini Bara Musso” de la Société Aminata Konaté, en 2008.

De 2008, sa date de création, à aujourd’hui, l’entreprise s’est agrandie du point de vue économique pour devenir aujourd’hui, avec plus 56 produits sur le marché, l’une des plus belles réussites industrielles du Mali. Elle est implantée dans plus de dix pays dans le monde.

Les produits culinaires Bara Musso sont composés uniquement d’épices et de condiments naturels locaux minutieusement sélectionnés, emballés dans du papier aluminium grâce à des équipements modernes respectueux de l’environnement, des conditions d’hygiène et de qualité.

Aujourd’hui au-delà des produits culinaires, la Société Aminata Konaté innove avec des denrées de première nécessité comme le thé, le lait, le sucre, le chocolat. Les produits Bara Musso sont une solution pour une alimentation facile et saine au goût de la tradition malienne et africaine.

Son ambition, c’est de croître toujours plus pour une production conséquente afin de pouvoir satisfaire l’Afrique et ailleurs ; et aussi de servir le monde en produits agricoles et maraichers de qualité. Bara Musso, c’est le naturel mis en valeur pour améliorer la santé des consommateurs.

