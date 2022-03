A moins d’une semaine du début du mois béni de Ramadan, la Direction générale du Commerce, de la Concurrence et de la Consommation (DGCC) a organisé le vendredi 25 Mars au Grand Hôtel de Bamako, la toute première édition du Café presse, sur la situation de l’approvisionnement du pays et les efforts du Gouvernement dans le cadre de la stabilisation des effets de la flambée des prix des produits de première nécessité. La rencontre a été animée par le Directeur de la DGCC, Boukadary Doumbia, qui a expliqué de long en large la situation de l’approvisionnement du pays en produits de première nécessité, ainsi que l’effort du Gouvernement dans la stabilisation des prix sur le marché. Il a également profité de l’occasion pour rassurer les consommateurs maliens qu’il y aura pas de pénurie des denrées pendant le mois de Ramadan.

Selon Boukadary Doumbia, le but de cette rencontre organisée par sa structure est de partager avec les journalistes les préoccupations actuelles du gouvernement en matière d’approvisionnement et de parler également des efforts consentis par les autorités pour atténuer les effets de l’augmentation qui est d’origine externe plus qu’interne. Malgré toutes les difficultés sécuritaire, sanitaire, et surtout les sanctions de l’UEMOA et de la CEDEAO, le Mali reste debout et résilience, selon Boukadary Doumbia. A travers une analyse, selon lui, il a été démontré que les sanctions, grâce à la proactivité des autorités, n’ont eu finalement qu’un effet marginal sur les niveaux des prix et l’approvisionnement du pays a continué son cours normal. Les difficultés constatées à travers cette analyse, selon montrent à suffisance que la situation est plutôt exacerbée par des facteurs liés à la crise sécuritaire et sanitaire notamment, le Directeur de la DGCC.

C’est cette réflexion, selon Boukadary Doumbia, qu’ils ont voulu partager avec la presse pour donner aux journalistes la bonne information, afin d’inviter des mauvaises interprétations tendant à diluer les efforts du Gouvernement.

Il a donné des assurances aux consommateurs maliens, que vu les dispositifs, les disponibilités des niveaux des stocks dans les magasins des opérations économiques, il y aura pas de difficultés pendant le mois de Ramadan, un mois de forte consommation. Il peut exister des petits problèmes d’accessibilité grâce à l’effort du Gouvernement en cours de distribution. Aujourd’hui, il y a un programme d’urgence de sécurité alimentaire qui entend importer plus de 200.000 tonnes de riz, a-t-il rassuré.

AMTouré

Commentaires via Facebook :