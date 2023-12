Campagne cotonnière 2023-2024 : Le Mali retrouve sa place

Mercredi dernier, a pris fin à Bamako la rencontre des cotonculteurs du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d’Ivoire du Mali, du Sénégal, du Togo, du Cameroun et du Tchad sur une annonce forte : notre pays retrouve sa place de premier producteur de coton.

Le Mali retrouve son rang de premier pays producteur de coton au titre la campagne 2023-2024 avec 690 000 tonnes devant le Bénin 553 000 tonnes. Le Dr. Nango Dembélé, lors de la rencontre de Bamako, a rappelé les efforts déployés pour retrouver notre place.

Pour le PDG de la CMDT Holding, Dr. Nango Dembélé, les résultats des recherches ont bien profité à la CMDT qui a pu lutter contre des nuisibles dans le coton. Les acteurs de la filière coton au Mali au premier rang desquels, le PDG de la CMDT Holding, Dr. Dembélé, le Conseil d’Administration de la CMDT Holding, l’encadrement technique ne dormaient plus que d’un seul œil, cela suite aux attaques massives d’une nouvelle espèce de jassides en 2022-2023, qui avait causé des dégâts économiques et psychologiques. Les Jassides avaient occasionné la perte d’environ 50 % de la production cotonnière dans les 8 pays membres lors de la campagne 2022-2023.

Et, déjà, depuis mars 2023, le Mali était en avant garde de ce combat face à ces insectes ravageurs nuisibles grâce aux mesures et stratégies envisagées avec le management du PDG de la CMDT Holding, Dr. Nango Dembélé. Le Mali a donc reconquis sa première place sur le rang de pays producteurs de coton, qui il avait perdu, il y a tout juste une année. Ce qui avait fait couler beaucoup d’encres et de salives. Mais voilà, que le Mali rebondit subitement au premier rang 2023-2024 avec 690 000 tonnes contre 553 000 tonnes du Bénin. Ce résultat même si les prévisions initiales étaient d’environ 700 000 tonnes, est salutaire au vu des réalisations dans les autres pays.

