Apparemment, les détracteurs du PDG ne veulent pas lâcher prise. Après avoir échoué à prendre de façon frauduleuse l’instance suprême des cotonculteurs, plus pour des besoins électoralistes que pour le développement de la filière, les détracteurs de Dr Nango Dembélé sont revenus à la charge par une guerre moins courageuse : celle de la calomnie, de l’intox et des campagnes de dénigrement. Une manœuvre ratée, si elle était destinée à le mettre en mal avec les autorités de la Transition, qui, il faut le rappeler, continuent de lui accorder leur totale confiance. Cette fois-ci, ce n’est pas sa personne, mais son Directeur Administratif et Financier qui est accusé par voie de presse d’avoir détourné à lui seul 70 milliards avant de fuir au Canada. L’affaire, selon ses détracteurs, a trait à des ristournes accordées par l’entreprise Bolloré aux travailleurs de la CMDT. Face à ces allégations, le Directeur Administratif et Financier a décidé de briser le silence en rejetant en bloc les rumeurs distillées sur sa fuite et en promettant d’être aujourd’hui lundi à son bureau. «Je ne sais d’où ils sortent leurs informations, je suis à Bamako depuis Samedi 29 juillet après quelques semaines de congés que j’ai passés au Canada. Je serais dans mon bureau le Lundi, 31 juillet, à 7h 30 ».

Pour ce qui concerne les ristournes, il ressort de nos recoupements que pour en bénéficier, il faut atteindre les 50 000 tonnes. C’est à partir de cette quantité qu’on en bénéficie à hauteur 200 FCFA par tonne. Et ça n’est pas tout. Cette somme est partagée entre la CMDT, le port et le transporteur. Alors la question qui se pose est la suivante : de combien de tonnes à besoin la holding pour atteindre 70 milliards ?

Amidou Keita

