Production cotonnière 2023-2024 : Le Mali conserve son rang de leader avec 690 000 tonnes en Afrique de l’Ouest

Pour la deuxième année consécutive, le Mali conserve son rang de premier pays producteur de coton au sein des pays membres de programme régional de production intégrée du coton en Afrique (PR-PICA).

Le classement établi par le Programme régional de production intégrée du coton en Afrique ( PR-PICA), au terme de la campagne cotonnière 2023-2024 , place le Mali en tête avec une production de 690 000 tonnes , soit une hausse de 77% par rapport à la campagne précédente. Dans ce classement de pays producteur de coton, le Mali est suivi par le Bénin dont la production cotonnière se chiffre à 600 063 tonnes avec seulement une hausse de 1, 99% par rapport à la campagne 2022-2023.

Le Mali et le Bénin ont produit à eux seuls 58, 19% de la totalité du coton de la zone UEMOA. Le Burkina Faso conserve la troisième place dans la zone UEMAO et la quatrième avec 387 279 tonnes avec une baisse de 4,3 % par rapport à la saison passée. La Côte d’Ivoire se hisse à la 4ème place dans l’espace UEMOA et la 5ème en Afrique de l’Ouest africain avec une production cotonnière qui s’élève à 347 371 tonnes.

Selon le classement du PR-PICA, la production cotonnière ivoirienne a connu une hausse de 47% par rapport à la campagne précédente. Le Tchad, un pays non membre de l’UEMOA, occupe la sixième place devant le Togo qui arrive à la 7ème place avec 67 679 tonnes de coton avec une hausse de 45, 4% . Le Sénégal ferme la marche dans la zone UEMAO avec seulement 12 991 tonnes.

Pour rappel, le PR-PICA est une association regroupant les Instituts de Recherche, les Sociétés Cotonnières et/ou Interprofessions et les Organisations de Producteurs de coton de huit (8) pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, que sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Le Programme travaille dans le domaine de la recherche et du développement, en matière de gestion intégrée des ravageurs du cotonnier, de la fertilité des sols, de l’amélioration variétale et du renforcement des capacités de tous les acteurs de la filière coton.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

