Les membres de l’assemblée générale de l’interprofession du coton du Mali ont activement pris part aux côtés de la CMDT à la réunion bilan de commercialisation dans la capitale de l’or blanc, Koutiala. L’ingénieur agronome, Tjiniougo Adama Sangaré, secrétaire exécutif de l’interprofession du coton vous éclaire.

Le Pouce : Qu’est-ce qui explique votre présence à cette réunion de Koutiala ?

TjiniougoAdama Sangaré : « L’interprofession du coton est constitué par la CMDT, l’OHNV et les producteurs de coton. Il est intéressant que ces différents acteurs se rencontrent pour échanger et voir comment, ensemble relever les défis afin de faciliter le déroulement de la campagne. Chaque année, après la réunion bilan de commercialisation, les responsables de la CMDT, de l’OHNV et les producteurs se réunissent pour échanger, se donner des lignes directrices afin d’améliorer le rendement, la qualité et la production au niveau de la filière coton. Aujourd’hui, toutes les dispositions sont en train d’être prises pour rendre plus performante l’interprofession du coton , pour le bien être de l’ensemble des intervenants et de l’Etat du Mali. Si la culture du coton est bien sauvegardée, je vous assure qu’il y aura moins de charges et de plaintes dans la zone cotonnière. »

Rassemblés à Koutiala par El hadj Tiémoko Traoré

