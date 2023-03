Ambassadeur de Chine au Mali : la coopération entre la Chine et le Mali dans les domaines de la culture et de l’éducation est fructueuse

Selon le président chinois Xi Jinping, le développement des relations sino-africaines a besoin d’un socle matériel qu’est la coopération économique et commerciale, mais encore d’un indispensable support immatériel que sont les échanges socio-culturels. Les échanges socio-culturels apporteront une riche nutrition culturelle et donneront une forte impulsion spirituelle au développement des relations sino-africaines ! Lors d’une interview accordée à CGTN, M. Chen Zhihong, ambassadeur de Chine au Mali, a déclaré : « La coopération entre la Chine et le Mali dans les domaines de la culture et de l’éducation est fructueuse et encourageante. »

…….lire la suite sur https://francais.cgtn.com/

Commentaires via Facebook :