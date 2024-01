Antony J. Blinken, secrétaire d’état : “Nous sommes déterminés à améliorer la situation de nourriture à Gaza”

Après sa visite d’un entrepôt de coordination régionale du Programme alimentaire mondial, le 7 janvier 2024, en Jordanie, Antony J. Blinken, secrétaire d’État, a affirmé que le gouvernement des États-Unis est déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer la situation des hommes, des femmes et des enfants de Gaza en matière de nourriture et d’aide humanitaire en général.

A en croire, M. Blinken, les États-Unis ont travaillé dès le premier jour pour ouvrir des voies d’accès à Gaza afin d’acheminer l’aide aux personnes qui en ont besoin. “Nous continuons à y travailler chaque jour, non seulement pour maintenir les routes ouvertes, mais aussi pour les multiplier et les maximiser pour essayer d’acheminer, comme je l’ai dit, plus de nourriture, plus d’assistance à un plus grand nombre de personnes, de manière plus efficace”, dit-il.

Il n’a pas manqué de saluer le travail extraordinaire du Programme alimentaire mondial pour avoir fourni plus de nourriture à un plus grand nombre de personnes au prix d’énormes risques pour leur équipe sur le terrain à Gaza chaque jour, ainsi que pour d’autres parties de la mission des Nations Unies à Gaza.

Il témoignera également que la Jordanie a joué un rôle déterminant à apporter de l’aide aux Palestiniens dans le besoin à Gaza. Avec le Programme alimentaire mondial, ce pays a établi une route de convoi directe de la Jordanie à Gaza, cela a créé la possibilité d’acheminer davantage de nourriture vers les personnes qui en ont besoin. Il ajoutera que les Jordaniens ont tout fait, depuis les largages aériens à Gaza jusqu’à la mise en place d’hôpitaux de campagne.

A rappeler que les États-Unis fournissent environ 50 % du budget du Programme alimentaire mondial, soit environ 3 milliards de dollars l’année dernière et nous travaillons main dans la main avec le Pam, non seulement à Gaza mais dans de nombreux autres endroits du monde. Dans le même temps, nous avons envoyé environ 500 000 livres de produits alimentaires nutritifs en Égypte pour les distribuer à Gaza au cours des deux derniers mois.

Ibrahima Ndiaye

