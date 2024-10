La remise symbolique des dons de vivres de 117, 3 tonnes a fait l’objet d’une cérémonie, le jeudi 30 octobre 2024, dans les locaux du Commissariat à la Sécurité alimentaire à Bamako. C’était en présence de l’Ambassadeur de la Fédération de la Russie et le Directeur pays du Programme Alimentaire mondial.

Lors de cette remise, le diplomate Russe à Bamako a loué la qualité des relations diplomatiques que les dirigeants des deux pays entretiennent. Pour lui, Moscou considère Bamako comme l’un des partenaires clés de la région et partage l‘intérêt de porter ces relations bilatérales à un nouveau plus haut. « Nous remettons 117, 3 tonnes d’huile de tournesol dans les mains de ceux qui ont le plus besoin. Nous espérons que ce don apportera de l’espoir et soulagera ceux qui se trouvent dans les situations difficiles créées par les catastrophes naturelles », a déclaré l’Ambassadeur de la Russie au Mali. Selon lui, cet élan de solidarité du gouvernement de la Fédération de la Russie aux personnes vulnérables ou nécessiteuses est le symbole de l’amitié et soutien que son pays a apporté et continuera à apporter au Peuple frère du Mali.

Au nom du Programme alimentaire mondial, son Directeur pays, Ibrahima Diallo a rendu hommage à la Fédération de la Russie pour cette contribution d’un montant de 2 millions de dollars américains investi dans les vivres. Cette aide, selon lui, apporte de l’espoir et donne de la possibilité aux personnes nécessiteuses. « Votre soutien nous permet donc de continuer à soutenir les personnes qui comptent sur l’aide alimentaire pour satisfaire leurs besoins essentiels », a ajouté le Directeur pays du PAM qui insiste en déclarant que les contributions volontaires comme celles de la Russie sont essentielles pour accompagner les efforts du Gouvernement dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition au sein des communautés affectées par les chocs divers. « Elles nous permettent de fournir des repas nutritifs à ceux qui en ont le plus besoin, assurant ainsi que personne ne soit laissée pour compte », a souligné Ibrahima Diallo.

A son tour, le Ministre Commissaire à la Sécurité alimentaire, Edouwane Ag Mohamed Ali, a remercié le gouvernement Russe pour cette importante contribution en denrées alimentaires qui, selon lui, permettra au PAM de soutenir les populations maliennes vulnérables et victimes d’insécurité alimentaire et nutritionnelle, où qu’elles se trouvent sur l’ensemble du territoire national. « Cette importante action humanitaire, qui n’est pas la première en provenance de Russie, magnifie, encore une fois, le dynamisme de la coopération Russo-malienne et traduit la constance de la solidarité du peuple russe envers notre pays », a affirmé le ministre Commissaire à la Sécurité Alimentaire. Par ailleurs, il a indiqué que l’élan de solidarité de la Russie ne s’est jamais démenti et qui arrive très souvent à bon escient. Pour rappel, il a déclaré qu’il s’est manifesté aussi en 2023 par un don de 75 000 tonnes de blé que le Gouvernement de la Fédération de Russie a mis à la disposition du Gouvernement du Mali, pour soutenir les populations vulnérables.

Pour lui, ces différentes donations contribuent à l’atténuation des difficultés alimentaires de ses compatriotes, jouent un rôle fondamental dans la stabilisation du marché céréalier participent aussi dans le développement du pays.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

