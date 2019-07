Chaque année le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) répond aux besoins alimentaires et nutritionnels les plus urgents, tout en contribuant à la sauvegarde et la réhabilitation des conditions de subsistance des populations en difficulté. La France apporte au Mali un nouveau soutien de près de 460 M de F CFA (700 000 €) à travers le Programme alimentaire mondial (Pam). Depuis le début de l’année 2019, la France a contribué à la réduction de l’insécurité alimentaire et la malnutrition pour un montant total de 3,4 milliards de F CFA (5,2 millions d’euros)

Dans la région de Mopti, plus de 250 000 personnes sont en situation de crise alimentaire et nutritionnelle d’urgence, plusieurs dizaines de villages, notamment dans les cercles de Bankass, Koro, Bandiagara et Douentza n’ont pas pu cultiver pendant deux hivernages successifs. La multiplication des conflits armés et intercommunautaires dans cette région a entrainé de nouveaux mouvements de populations. De 62 627 personnes déplacées internes identifiées en juin 2018, leur nombre s’élève en juin 2019 à 120 000 personnes, dont plus de 50 000 dans la région de Mopti.

Face à ce constat, la France poursuit son appui à travers le Pam pour un montant de près de 460 millions de FCFA (700 000€). L’objectif est double : fournir une aide alimentaire d’urgence à 7 094 personnes, déplacées, victimes des catastrophes naturelles ou des chocs de production et permettre la prise en charge de 13 496 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition.

Avec ce nouvel appui, ce sont au total 247 000 personnes auxquelles la France aura apporté une aide alimentaire depuis le début de l’année, dont environ 12 000 au nord, 145 000 au centre et 90 000 au sud, pour un montant total de 3.4 milliard de FCFA (soit 5,2 millions d’euros).

Ambassade de France au Mali

