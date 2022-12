La Cour Constitutionnelle du Mali a reçu 5 véhicules Hilux 4X4 double cabine, Turbo Diesel en plus du matériel informatique dans la cadre du Projet d’Appui aux Réformes et aux Elections de la part du Japon à travers le PNUD. La cérémonie de remise s’est tenue le vendredi 02 décembre 2022 dans les locaux de la Cour Constitutionnelle à Bamako.

Le président de la Cour Constitutionnelle, Hamadoun Ousmane Touré, l’ambassadeur du Japon au Mali, Uezono Hideki, le représentant résident du PNUD Mali, Maleye Diop étaient tous présents à cette cérémonie de remise.

« En vous remettant officiellement ces véhicules, au nom du peuple et du gouvernement japonais, je tiens à vous dire que le Japon est heureux de soutenir les efforts déployés par les autorités maliennes en matière de la refondation de l’Etat et du retour à l’ordre constitutionnel. Par conséquence, je voudrais vous demander d’en faire bon usage d’une manière efficace et efficiente pour le bien-être du peuple malien », a déclaré l’ambassadeur du Japon au MALI, M. Hideki Uezono à l’occasion. Quant au représentant du PNUD –Mali, M. Maleye Diop, a situé le contexte de la donation qui s’inscrit dans le cadre du projet d’appui aux réformes et élections au Mali (PAREM). Précisément, elle fait suite à une requête du ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation de 2020 auprès des Nations Unies pour son accompagnement technique, financier , matériel et logistiques en vue de renforcer les capacités du Mali. La remise de ce jour comprend 05 véhicules Toyota Hilux 4X4 double cabine, Turbo Diesel en plus d’un lot d’équipements informatiques et un sixième véhicule annoncé d’ici le mois de février 2023 par le représentant du PNUD Mali.

« Au regard du rôle primordial dévolu à la Cour Constitutionnelle durant le processus électoral au Mali, le PAREM et ses partenaires mettent en œuvre depuis quelques mois un programme de renforcement des capacités de ladite institution en vue de la doter de ressources nécessaires pour l’atteinte de ses missions. », a fait savoir M. Diop. Et d’assurer que ce geste n’est qu’ une action parmi une série d’efforts passés et futures dans le cadre du renforcement du partenariat entre les Nations Unies, les partenaires techniques et financiers et la Cour Constitutionnelle du Mali. Notons que la mise en œuvre du PAREM et exécutée grâce aux contributions financières des PTFs à savoir le Canada, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Suède et l’Union Européenne.

Le président de la Cour, M. Touré a remercié les donateurs pour ce geste qui renforce le parc automobile malien et les soutient dans leur mission. Aussi, mesure à sa valeur ce geste d’amitié et solidarité, le président de la Cour Constitutionnelle à assurer que bon usage sera fait du matériel reçu.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

