Choguel Kokalla Maïga lors de son entretien sur Ria Novosti : « Les forces françaises entraînent les djihadistes sur le territoire malien »

En marge de la journée mondiale du coton à Genève en Suisse, le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maiga, a accordé un entretien exclusif au media russe ‘’Ria Novosti. Au cours duquel, il a encore levé un coin de voile sur certaines pratiques sombres des forces françaises au Sahel. Surtout lorsqu’il affirme que la France entraine des jihadistes au Mali et dispose d’une enclave terroriste dans la région de Kidal.

Depuis quelques jours, les relations diplomatiques entre Paris et Bamako peinent à se mettre sur un beau fixe. Cette situation tendue a débuté après le discours du Premier ministre malien Choguel Kokalla Maiga à l’ONU dans le lequel il a accusé la France d ’ « abandon en plein vol ». Quelques jours après, le Président français Emmanuel Macron a qualifié les propos du Premier Choguel Kokalla Maiga de « honte » et « déshonorant ». Après ces déclarations du Président français le Chef de la diplomatie malienne a convoqué l’Ambassadeur de la France au Mali pour montrer son indignation, celle du Mali, suite à ces propos « inamicaux » et « désobligeants » envers l’Etat malien.

Les déclarations du Premier Choguel sur la chaine du media russe Ria Novosti risquerait d’envenimer de nouveau cette tension diplomatique entre Paris et Bamako. Dans sa déclaration, le Premier ministre Maïga a affirmé que des groupes militaires de la région de Kidal ont été formés par des officiers français. « Ansardine, une organisation terroriste internationale, une branche d’Al Qaida au Mali, son chef et ses deux adjoints, ont été pris par les français pour former une autre organisation », a-t-il dévoilé. Et de déclarer que le Mali dispose de preuves que les forces françaises présentes au Mali avec pour mission de contrer les groupes terroristes, ont plutôt entrainé, dira-t-il, des terroristes. Selon lui, la France contrôle une enclave à Kidal dans laquelle le Mali n’a pas accès. « Arrivé à Kidal en 2013 lors de l’offensive contre les groupes armés qui ont envahi les régions du nord, la France a interdit l’armée malienne de rentrer à Kidal. Elle a créé une enclave », a-t-il déclaré. « Ils ont des groupes militants là-bas, qui ont été formés par des officiers français. Nous en avons la preuve. Il y a une expression dans notre langue qui dit que lorsque vous cherchez une aiguille dans votre chambre et que quelqu’un, censé vous aider à la chercher, se tient debout sur cette aiguille, vous ne la trouverez jamais. C’est donc la situation qui se produit actuellement au Mali et nous ne voulons pas la supporter », a indiqué le chef du Gouvernement malien.

Il faut reconnaitre que Dr Choguel Kokalla Maiga est en passe de devenir le meilleur chef du gouvernement que le Mali n’ait jamais eu. Les propos qu’il a tenus sur Kidal et la coopération militaire française au Mali sont les mêmes qu’une frange importante de la population malienne aurait dit si elle avait l’occasion de s’exprimer devant la France et le monde. Il faut dire que le Premier ministre de la transition est l’incarnation du peuple malien meurtri et assoiffé de la sécurité et de l’intégrité de son territoire.

Les questions que la majeure partie de la population malienne se posait sont entre autres, « pourquoi l’armée française empêche l’armée malienne d’entrer à Kidal ? », « est-ce c’est la France qui entraîne et équipe les groupes terroristes ? ». Même si la France n’a pas encore réagi face à ces accusations du Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, les Maliens sont convaincus que l’Elysée a une part de responsabilité importante dans cette guerre qui a fragilisé le Mali.

Adama Tounkara (stagiaire)

