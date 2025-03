Le jeudi 20 février 2025, le ministre-commissaire à la Sécurité alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali a reçu en audience Anton Leís Garcia, directeur de l’Agence espagnole pour la coopération internationale au développement (Aecid) et Antonio Guillén Hidalgo, ambassadeur du Royaume d’Espagne au Mali-Embajada de España en Mali.

L’occasion était bonne pour le directeur de l’Aecid et le ministre-commissaire d’échanger sur les relations qui lient l’Espagne et le Mali : en 2024, les deux pays ont tous deux été frappées par des inondations meurtrières sur l’ensemble de leur territoire, faisant des milliers de victimes, des familles vulnérables, des habitations dévastées.

Pour le relèvement et la résilience des populations impactées au Sahel, au cours des trois dernières années, l’investissement du Royaume d’Espagne au Mali a connu un accroissement, particulièrement dans le domaine de la sécurité alimentaire.

Profitant de cette rencontre, le ministre-commissaire a insisté sur la réarticulation des relations multilatérale entre les partenaires et le CSA, vers une coopération bilatérale qui met en valeur la coopération entre les peuples avec transfert de données et de capacité : “70 à 75 % des personnes vivant dans l’insécurité alimentaire sont dans des situations de pauvreté structurelle. Nous devons nous engager dans plus de résilience“.

Ravi de cette visite au Mali, Garcia a exprimé sa gratitude au ministre-commissaire et l’attachement de la coopération espagnole à travailler dans le sens de l’Etat du Mali, pour le bien-être des populations maliennes. Garcia a notamment montré son intérêt pour augmenter la coopération bilatérale : “Le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnel est primordial (pour nous). Le Mali a une importante communauté de la diaspora en Espagne et d’ici 20 ans, les jeunes seront le ’pétrole’, les ressources du Mali. Nous continuerons à travailler avec le CSA et le Mali, vous pouvez compter sur nous”, a-t-il conclu.

Commentaires via Facebook :