Dans le cadre de la montée en puissance des Forces Armées Maliennes, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara a effectué une séance de travail avec la partie Russe ce jeudi 12 Mai 2022.

L’Ambassadeur de la Russie au Mali, Igor Gromyko est venu harmoniser et consolider les acquis énormes qui aujourd’hui ont permis aux FAMa de prendre l’initiative sur les théâtres. Plusieurs sujets ont été discutés notamment la coopération bilatérale entre le Mali et la Russie, la situation sécuritaire du pays et essentiellement la montée en puissance des FAMa dans les opérations.

L’Ambassadeur de la Russie a été très clair en ce qui concernent les actions des détracteurs dans le cadre de la coopération fructueuse entre son pays et le Mali. Le diplomate Russe a souligné qu’il a largement échangé avec le ministre Sadio Camara sur les questions pertinentes de la coopération ainsi que la franche collaboration des deux pays. Cette amitié Russo-malienne qui anime les débats sur toutes les plateformes.

Les échanges avec le ministre de la Défense ont été toujours fructueux et sincères, a déclaré le diplomate Russe. L’Ambassadeur de la Russie, Igor Gromyko a indiqué que la Russie mettra tout en œuvre pour parfaire cette coopération sur le plan politique et celui de la Défense. Personne ne pourra empêcher notre amitié et notre fraternité, a-t-il précisé.

L’Ambassadeur de la Russie a fait savoir à l’opinion internationale que l’Armée malienne est une armée professionnelle et engagée pour la protection des personnes et de leurs biens. Il a déclaré qu’un Etat fort et puissant comme la Russie restera toujours au côté du Mali. La Russie va toujours aider le Mali pour renforcer sa capacité opérationnelle, a déclaré le diplomate Russe. « Je suis sûre également que la partie Malienne va nous aider », a-t-il souligné.

Selon le diplomate Russe, la relation Mali-Russie date de plusieurs décennies. Il a noté que son pays suit avec attention le progrès des FAMa dans la lutte contre le terrorisme. L’Ambassadeur de la Russie, Igor Gromyko a souhaité bon vent aux FAMa dans leur mission de sécurisation sur toute l’étendue du territoire. Le monde entier est au courant des derniers succès du Mali dans la lutte contre les forces du mal et des GAT non seulement sur le territoire national, mais aussi au niveau du Sahel, a-t-il conclu.

Par FAMA

Commentaires via Facebook :