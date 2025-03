Younous-Bek Evkourov était à la tête d’une forte délégation. Auparavant, il avait eu une séance de travail avec son homologue malien, le Général de corps d’armée Sadio Camara

Le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, a reçu hier au palais de Koulouba, une délégation russe conduite par le vice-ministre de la Défense, Younous-Bek Evkourov. L’hôte du jour était venu faire le point d’une séance de travail qu’il a eue avec le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Général de corps d’armée Sadio Camara.

Même si rien n’a filtré de cette rencontre entre le Chef de l’État et le vice-ministre russe de la Défense, tout porte à croire que les personnalités ont discuté des questions de coopération militaire entre les deux pays. Pour rappel, Bamako et Moscou ont réaffirmé le raffermissement de leur coopération en matière de défense et de sécurité.

Aujourd’hui, on peut le dire sans se tromper que notre pays porte une très haute appréciation à la coopération militaire avec la Fédération de Russie. Pour preuve, les Forces armées maliennes (FAMa) enregistrent des succès importants sur le terrain avec le soutien de Moscou. Il est à rappeler que le Président Goïta avait rencontré le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le 3 juin dernier à Koulouba. Les deux personnalités avaient évoqué la coopération militaire entre nos deux pays qui se porte aujourd’hui à merveille.

Outre les équipements militaires, l’Armée malienne est épaulée par des instructeurs russes dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Notre pays et la Fédération de Russie entendent renforcer leur coopération dans d’autres domaines comme l’énergie, les mines, les transports, etc.

Souleymane SIDIBE

