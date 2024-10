Cooperation Mali –Türkiye : Ankara se dit prête à constituer un véritable bloc de santé nationale au Mali

Présent au Mali dans le cadre de l’ouverture de la session d’octobre du Conseil national de transition (CNT) sur invitation du colonel Malik Diaw, Orhan Ates, vice-président du Groupe d’Amitié Türkiye-Mali et député à la Grande Assemblée Nationale de Türkiye a été reçu le mardi, 08 octobre 2024, au Palais de Koulouba par le président de la Transition, Colonel Assimi Goïta. A l’issue de l’audience, le chef de la délégation a annoncé que son pays est prêt à constituer un véritable bloc de santé nationale au Mali.

Le Mali et la Turquie collaborent sur le plan de la défense rappelle Dr Orhan Ates. Et d’ajouter : « Nous avons discuté avec le Président de la Transition comment est-ce que nous allons continuer ces partenariats et comment est-ce que les experts des deux pays vont continuer à échanger, afin d’accroître ce beau partenariat que nous avons sur tous les différents autres plans. La Turquie est déjà prête à transmettre et à apporter son appui sur le plan de la santé afin de pouvoir constituer un véritable bloc de santé national au Mali. J’ai aussi transmis la volonté de la Turquie à accompagner le Mali sur le plan de l’éducation, nous allons mettre très prochainement à jour un programme d’échange entre les étudiants qui existe déjà, mais nous allons le fructifier entre les étudiants maliens et turcs et aussi des professeurs afin de pouvoir bâtir une école forte pour les deux pays ».

Aux dires du vice-président du Groupe d’Amitié Turquie-Mali, le Mali et son pays sont sur la même voix dans beaucoup de domaines pour que le Mali soit un pays à la hauteur de ses propres attentes et pour vaincre tous ces problèmes qui sont là.

Issa Diakité

Stagiaire

Source : Plume Libre

