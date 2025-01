Après sa récente prise de fonction en tant qu’ambassadeur de l’Union européenne (UE) au Mali en novembre 2024, son excellence Thomas Eckert, a effectué sa première une visite officielle à Ségou le 27 et 28 janvier 2025. Occasion pour lui de faire le point sur des projets soutenus par l’UE, ceux en cours et d’annoncer de nouveaux projets.

Cette visite de terrain a permis à l’ambassadeur Thomas Eckert et à sa délégation de constater de visu l’impact des projets soutenus par l’UE, et de discuter des perspectives futures, fort prometteuses pour la région. La délégation s’est successivement rendue au gouvernorat, à l’Unité de transformation (UPA) pour la fabrication de farine infantiles fortifiées, à l’usine Comatex, au Centre Ndomo, à l’Office du Niger, à l’Université de Ségou et sur le site du Barrage de Markala.

Au gouvernorat de Ségou, l’ambassadeur accompagné des cadres du PAM a été reçu par le Directeur du cabinet de l’Institution, Bourama Ongoïba. Qui a souligné la grande contribution des différents projets soutenus par l’UE au développement de la localité. M. Ongoïba n’a pas manqué de réaffirmer leur disponibilité et d’assurer que la coopération entre l’UE et le Mali se renforce davantage dans l’actuel contexte.

L’ambassadeur toujours accompagné des cadres du PAM (Programme mondial de l’alimentation) s’est ensuite rendu à l’UPA situé au quartier Bagadaji à Ségou ville où il a rencontré les membres de la coopérative ‘Tiéssiri’ . Qui regroupe une cinquantaine d’associations féminines de Ségou, selon leur porte-parole, Niang Fatoumata Bolly non moins présidente de Tiéssiri, le projet a permis l’autonomisation de plus de 800 femmes et 100 filles. Les bénéficiaires sont formées en techniques de transformation agroalimentaire et accompagnées pour leur installation. En effet, le Projet Résilience et Développement Durable au Centre et au Nord du Mali (R2D,) financé par l’Union européenne et mis en œuvre par le PAM avec l’ONG CARE, s’aligne avec les politiques et priorités du gouvernement au Mali en matière de réduction de la pauvreté et de lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Son objectif est de renforcer la résilience des communautés les plus vulnérables face aux chocs climatiques et aux crises alimentaires.

L’UE contribue à grande échelle dans le développement de la région, ce à travers différents projets dans divers domaines comme l’illustre le cas du Centre Ndomo investi dans la création artistique et culturelle qui a également eu à bénéficier de l’appui de l’UE.

De nouvelles perspectives de coopération entre l’UE et l’Office du Niger ?

L’Office du Niger et l’UE entretiennent un partenariat de longue date comme en témoignent les projets financés par l’UE par le passé. La visite dans les locaux de l’Office et sur le site du barrage de Markala, ont relevé la volonté commune des deux parties à poursuivre voire étendre leur collaboration. De plus, le PDG de l’Office du Niger, a profité du cadre pour solliciter le concours de l’UE pour de futurs projets.

Quant à l’ambassadeur Eckert, au terme de ces 48H de visite, il s’est déclaré satisfait des échanges avec les acteurs, et de l’impact des financements de l’UE dans la région. Il a également souligné la volonté de son organisation de poursuivre et consolider sa coopération avec le Mali, surtout dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie, de l’eau et l’assainissent. Toute chose appréciée par les autorités de la localité, le PAM, partenaire de mise en œuvre ainsi que les bénéficiaires, qui témoignent que les projets soutenus par l’UE contribuent à la résilience des populations en soutien aux efforts du gouvernement.

A noter que la délégation a, en plus participé à une conférence –débat animée à l’Université de Ségou sur « La problématique de lutte contre la corruption et la bonne gestion des finances publiques ». Ladite conférence était organisée par la Fondation Friedrich Ebert à travers le Projet de Lutte contre la corruption et pour la bonne gestion des finances publiques », financé par l’Union européenne.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

