Le Ministre Mossa Ag Attaher à la fête nationale du royaume d’Arabie Saoudite : “Cet événement nous donne l’opportunité de magnifier les liens de coopération entre nos deux pays dont les relations diplomatiques sont exemplaires”

“Nous apprécions la tenue, en novembre du 1er Sommet Arabie saoudite-Afrique et du 5e Sommet Monde arabe-Afrique”

Assurant l’intérim de son homologue des Affaires étrangères et de la Coopération internationale à la célébration de la 93e Fête nationale d’Arabie saoudite, le ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, a estimé que c’est une belle occasion de magnifier les liens de coopération entre les deux pays frères et amis. Il s’est réjoui de l’accord de financement du projet de construction de la route Kidal-Abeïbara-frontière algérienne par le Fonds saoudien de développement et l’adhésion du Royaume d’Arabie saoudite au groupe des Brics. La célébration de cette fête nationale s’est déroulée, le lundi 26 septembre à l’hôtel Radisson Collections, en présence de plusieurs personnalités dont l’ambassadeur d’Arabie saoudite au Mali, Khaled Mabruk Al-Khailed. Voici le discours du ministre Mossa Ag Attaher en intégralité.

Je voudrais, tout d’abord, vous dire combien je suis ravi, d’être parmi vous pour célébrer la fête nationale du Royaume d’Arabie saoudite. Je voudrais, ensuite en cette heureuse occasion, adresser, au nom de Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat, nos chaleureuses félicitations et nos vœux de bonheur et de prospérité au peuple saoudien, à son gouvernement et, en particulier, au Serviteur des Deux Saintes Mosquées, Sa Majesté Salman Bin Abdul Aziz Al-Saoud, Roi d’Arabie saoudite.

Monsieur l’ambassadeur,

Cet événement qui nous réunit aujourd’hui, nous donne l’opportunité de magnifier à nouveau les liens de coopération entre nos deux pays dont les relations diplomatiques sont non seulement anciennes mais aussi exemplaires.

“Les voyages font la diplomatie”, a-t-on l’habitude de dire. Et le Mali et l’Arabie mettent bien en œuvre ce dicton par des visites si fréquentes qu’utiles. Il me plait à cet égard de rappeler les visites successives des ministres Abdoulaye Diop et Kattan, pendant toute l’année 2022 et ces visites se poursuivent en 2023.

Monsieur l’ambassadeur,

Au-delà de la réception qui marque la célébration du 93e anniversaire de la Fête nationale de l’Arabie saoudite, nous célébrons en ce lieu, l’excellence de la coopération entre nos deux pays. La célébration de votre fête nationale se tient au lendemain du 63e anniversaire de l’accession du Mali à l’indépendance. Cette cérémonie nous maintient dans la ferveur de la célébration du 22 septembre et consolide la volonté de nos deux peuples à conserver leurs relations séculaires.

Monsieur l’ambassadeur,

C’est aussi le lieu de remercier le gouvernement saoudien pour tous les efforts consentis en faveur du développement de notre pays notamment à travers l’assistance et l’accompagnement de l’Arabie saoudite dans le domaine humanitaire et se réjouir de l’accord de financement du projet de construction de la route Kidal-Abeïbara-frontière algérienne par le Fonds saoudien de développement. Les travaux de cette route auraient pu commencer dès cette année rapprochant encore plus les peuples malien et algérien si la zone n’était pas infestée de terroristes et autres bandits de grand chemin desquels notre armée nationale s’occupe avec dignité et honneur.

Monsieur l’ambassadeur,

Par ailleurs, notre pays se félicite de l’élargissement de l’Alliance des Brics à de nouveaux Etats membres. A cet égard, je vous adresse mes vives et chaleureuses félicitations suite à l’adhésion de votre pays au groupe des Brics.

Je suis convaincu que votre pays en adhérant à cette organisation sera le trait d’union entre ledit groupe et l’Oumma islamique en général et mon pays, le Mali en particulier.

Monsieur l’ambassadeur,

Nous apprécions la tenue, en novembre prochain du 1er Sommet Arabie saoudite-Afrique et du 8e Sommet Monde arabe-Afrique. Mon pays, le Mali souhaite vivement que ces espaces de dialogue donnent l’occasion aux deux Parties d’échanger sur des sujets de coopération porteurs d’espoir. Il est important que des axes de collaboration soient clairement identités et les procédures ainsi que les moyens de mise en œuvre définis. Enfin, au nom de Son Excellence le colonel Assimi Goïta, je voudrais réitérer nos vœux ardents de santé, de réussite et de succès éclatants au Serviteur des deux Saintes Mosquées, Sa Majesté Salman Bin Abdul Aziz Al-Saoud dans l’accomplissement de sa Très Haute et Noble mission au service du peuple saoudien et de l’Oummah islamique Vive la coopération entre la République du Mali et le Royaume d’Arabie saoudite”.

Commentaires via Facebook :