Chargés du suivi de la coopération militaire et technique, les travaux de la 16e session du Comité mixte algéro-malien ont pris fin vendredi dernier (13 janvier 2023) dans l’enceinte du ministère de la Défense et des Anciens combattants (MDAC). C’était sous la coprésidence du Chef d’Etat-major Général adjoint des Armées, le Général de Brigade Ousmane Wélé Diallo, et du chef de la délégation de l’Etat-major algérien en visite de travail au Mali, le Général Berkale Toufik, représentant le chef d’Etat-major Général de l’Armée de la République démocratique populaire de l’Algérie.

Les 3 jours de travaux ont permis de faire le point de la coopération militaire entre nos 2 pays, d’identifier les besoins prioritaires (formations et équipements) des 2 parties et définir les activités à effectuer pour l’année 2023. A l’issue des travaux, un procès-verbal a été signé entre les 2 parties afin de renforcer la coopération les deux Etats, notamment en matière de défense. Neuf activités ont été officiellement été retenues par la précédente session, dont 5 en Algérie et 4 au Mali. Selon le Général Diallo, la tenue annuelle de ce comité mixte «témoigne l’inébranlable engagement des 2 armées à cheminer ensemble dans la lutte contre le terrorisme et les criminalités transfrontalières».

Il faut rappeler que le Mali a une longue tradition de coopération militaire avec l’Algérie. Pour concrétiser cela, un Accord de coopération militaire et technique a été signé entre les 2 pays le 26 décembre 2001 et ratifié le 19 juin 2003. En octobre 2005, le Comité mixte algéro-malien chargé du suivi de la coopération militaire et technique a été créé. Il se réunit tous les ans et tient ses travaux alternativement au Mali et en Algérie. La première session du comité a eu lieu en 2006 et sa 15e et dernière session s’était tenue à Alger du 15 au 17 février 2022.

