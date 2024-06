Près de cinq mois après la visite du capitaine Ibrahim Traoré au Mali, le mardi 25 juin 2024, le colonel Assimi Goïta était à Ouagadougou comme pour soutenir le capitaine Traoré.

Selon les communiqués de presse des deux présidences (Mali et Burkina Faso), cette visite d’amitié et de travail marque une étape importante, voire même cruciale dans le partenariat entre les deux capitales, illustrant ainsi la volonté des deux pays de travailler ensemble pour le développement et la sécurité de la région.

Au-delà de ces communiqués, cette visite est d’autant plus symbolique qu’elle se déroule dans une période marquée par des rumeurs de mutinerie et de grogne au sein de l’armée burkinabè. Plusieurs sources médiatiques sont allées jusqu’à affirmer que des soldats maliens et des supplétifs de la société Wagner auraient été envoyés au Burkina Faso par Bamako pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, l’un des membres fondateurs de l’Alliance des États du Sahel (AES). Des informations que le capitaine Ibrahim Traoré a balayées d’un revers de la main, lors de sa première réapparition après une semaine de confusion affirmant que la situation est sous contrôle.

Si observateurs et analystes politiques sont persuadés que la visite d’Assimi Goïta au Burkina intervient dans un contexte de hautes tensions au sommet de l’État burkinabè, les diplomates notent que les relations entre le Burkina Faso et le Mali ont toujours été marquées par une coopération exemplaire. Cette visite, perçue comme un geste fort de solidarité entre deux nations confrontées à des défis similaires, vise à consolider ces liens historiques et à redynamiser leur partenariat pour le bénéfice de leurs peuples respectifs.

Ousmane Mahamane

