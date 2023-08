Dans le cadre de la célébration du 96e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire de libération de la Chine, l’Ambassade de la République populaire de la Chine au Mali a organisé, le mardi 1er août, une réception au Centre international de conférences de Bamako (CICB). C’était sous l’égide de son ambassadeur, Chen Zhihong.

-maliweb.net- « Le 1er août 1927, un coup de canon à Nanchang, en Chine, a marqué la création de l’Armée populaire chinoise par le parti communiste chinois (…), ouvrant une nouvelle ère de la révolution chinoise », a rappelé le Colonel-major Zhaoyunfei, attaché de défense à l’Ambassade de Chine au Mali. Depuis sa création il y a 96 ans, le destin de l’armée populaire de libération de la Chine a toujours été étroitement lié à celui du peuple chinois. « Elle a traversé les flammes de la guerre et a fait de grandes réalisations historiques », a-t-il souligné.

Le Colonel-major Zhaoyunfei a indiqué que la montée en puissance de l’Armée chinoise n’a d’autres objectifs que de protéger le peuple chinois. « Je voudrais réitérer ici que la Chine ne suivra jamais l’ancienne voie qu’un pays fort cherche toujours l’hégémonie ». Ce qui constitue une façon pour lui de répondre à une partie de la communauté internationale qui s’inquiète de l’augmentation du budget de l’armée chinoise.

Concernant la coopération entre le Mali et la Chine, les échanges et la coopération entre les militaires des deux pays ont maintenu une bonne dynamique depuis les années 1970. Selon le Colonel-major Zhaoyunfei, la partie chinoise a formé des centaines de commandants et d’élites professionnelles pour les FAMA. « Depuis deux décennies, la Chine continue d’envoyer des experts militaires pour soutenir la défense nationale et le militaire du Mali », a-t-il affirmé. A l’en croire, les forces armées chinoises comprennent et soutiennent les efforts des forces armées maliennes pour sauvegarder la souveraineté nationale et rétablir la paix et la sécurité.

La Chine est un partenaire fiable et constant

Cette année marque le 63e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali. « Au cours de ces 63 ans, la Chine et le Mali ont toujours adhéré au respect mutuel, à l’égalité, au bénéfice mutuel et à la coopération gagnant-gagnant, en se soutenant mutuellement sur les questions touchant leurs intérêts fondamentaux et à leurs préoccupations majeurs », a rappelé l’ambassadeur de la République de Chine au Mali, Chen Zhihong. Sur le plan multilatéral, affirme-t-il, la Chine respecte pleinement les intérêts légitimes du Mali et soutient son engagement à préserver la souveraineté, la sécurité et l’indépendance nationale.

Le diplomate chinois est aussi revenu sur la participation de son pays à la Minusma dont la mission prend fin en décembre prochain. Il a indiqué que l’Empire du milieu a, depuis 2013, déployé successivement dix contingents des casques bleus au Mali, soit près de 4000 personnes. « Ils sont venus au Mali pour la paix, sans agenda caché et ont fidèlement rempli leur mission de maintien de la paix sous les auspices des Nations Unies. Certains d’entre eux ont été blessés et Shen Liangliang a même sacrifié sa précieuse vie au champ d’honneur », a commenté l’ambassadeur Chen Zhihong.

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Colonel-major Sadio Camara a salué les relations entre la Chine et le Mali. « La Chine est un partenaire fiable et constant », a-t-il insisté. Il faut rappeler que c’est la première fois que l’Ambassade de la République populaire de Chine au Mali célèbre l’anniversaire de la fondation de l’Armée populaire de libération de Chine. Une cérémonie qui s’est déroulée en présence du Colonel Malick N’Diaw, président du CNT.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :