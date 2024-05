Le corridor Dakar-Bamako demeure un axe vital pour les échanges commerciaux entre les deux pays.

La visite du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye au Mali prévue ce jeudi 30 mai revêt une importance particulière dans le renforcement des relations commerciales et diplomatiques entre les deux pays. Plusieurs sujets allant dans le sens du renforcement de cette coopération bilatérale seront au centre des discussions.

Les échanges commerciaux entre le Sénégal et le Mali sont d’une importance capitale pour les deux nations. En témoigne la récente annonce du Sénégal exprimant son besoin de 250 000 moutons pour la fête de Tabaski qui se profile à l’horizon. Le Mali, en tant que grand fournisseur de moutons, a promis de satisfaire cette demande, renforçant ainsi les liens économiques bilatéraux.

Les relations commerciales entre les deux pays sont déjà robustes, avec le Mali occupant la première place parmi les clients africains du Sénégal. En 2022, les ventes du Sénégal vers l’Afrique se sont élevées à 1 404,5 milliards FCFA, dont 50,5% attribués au Mali. Ce partenariat commercial stable constitue un pilier essentiel de la coopération économique régionale.

De plus, la coopération sécuritaire entre les deux pays a connu des évolutions au fil des ans. Depuis 2013, le Sénégal a envoyé des troupes au Mali dans le cadre de missions de maintien de la paix, tant avec une mission africaine qu’avec la Minusma. Cette contribution sécuritaire et humanitaire témoigne de la solidarité et de l’engagement du Sénégal envers la stabilité et la sécurité régionales.

Le corridor Dakar-Bamako demeure un axe vital pour les échanges commerciaux entre les deux pays. Des discussions seront menées pour surmonter les défis logistiques, économiques et sécuritaires afin de garantir une connectivité fluide et efficace entre Dakar et Bamako, favorisant ainsi le commerce et le développement économique des deux nations. En 2020, le trafic de marchandises sur le corridor Dakar-Bamako s’est élevé à plus de 2,7 millions de tonnes, malgré les défis liés à la pandémie de COVID-19. Bien que la circulation des personnes et des marchandises s’effectue généralement dans des conditions satisfaisantes, des difficultés persistent ponctuellement sur le corridor.

Le Sénégal et le Mali sont également membres de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), une organisation régionale qui vise à promouvoir le développement économique et social des pays membres à travers la gestion partagée des ressources en eau du fleuve Sénégal. Cette coopération au sein de l’OMVS renforce les liens entre les deux pays dans le domaine du développement durable et de la gestion des ressources naturelles.

