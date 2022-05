Mines, énergie et eau ; défense et sécurité étaient au menu des échanges en début de semaine entre l’ambassadeur marocain à Bamako et les ministres Lamine Seydou Traoré et colonel Sadio Camara auxquels il a rendu des visites de courtoisie.

. E. Driss Isbayene, l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi, a rendu, lundi 23 mai 2022, une visite de courtoisie au ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau du Mali, Lamine Seydou Traoré. Entre les deux personnalités, les discussions ont tourné autour de la coopération bilatérale et des moyens de la renforcer dans le domaine des mines, de l’énergie et de l’eau. Faut-il noter que l’actuel chef du département des Mines, de l’Energie et de l’Eau est un lauréat de l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Tanger au Maroc.

C’est la même dynamique de renforcement de l’axe Bamako-Rabat que le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, a reçu le lendemain l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, Driss Isbayene. L’entrevue s’est déroulée dans la salle de conférence de son département.

Au cours des échanges, il a été question de moyen de renforcer la coopération globale entre le Mali et le Maroc. L’ambassadeur marocain a affirmé que c’était une visite de courtoisie et de travail pour rappeler les liens historiques qui lient les deux pays.

Le diplomate marocain a promis que son pays accompagnera le processus de Transition au Mali et qu’il sera toujours là pour soutenir notre pays en ces périodes de crise. La Rédaction

