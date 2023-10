Mali-Niger : Le Premier ministre nigérien à Bamako pour prendre conseils

«Le Niger n’oubliera jamais l’engagement du Mali et du Burkina Faso à ses côtés suite aux sanctions illégales et illégitimes de la Cédéao et aux velléités d’agression par procuration de l’organisation sous régionale» ! Telle est la substance de la déclaration faite par le Premier ministre nigérien qui a séjourné à Bamako jeudi dernier (5 octobre 2023) au Mali à la tête d’une forte délégation.

Accueillis en début d’après-midi par le Chef du gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maïga, Ali Mahamane Lamine Zeine et sa délégation ont eu immédiatement une séance de travail avec la partie malienne. Il s’agissait d’établir un partage d’expériences entre le Niger et le Mali, deux pays qui ont subi les sanctions injustes et inhumaines de la Cédéao. Les discussions ont également porté sur la situation sécuritaire, économique et les pistes de partenariat dans des domaines sectoriels. Les échanges se sont poursuivis avec les ministres en charge de la Sécurité, de la Défense, et des Finances.

Pour la circonstance, M. Ali Mahaman Lamine Zeine a fait un point sur la situation de son pays en mettant en exergue les acquis, les défis et les contraintes sans ignorer les opportunités dans cette période difficile. Il s’est réjoui de l’Accord trouvé en matière d’approvisionnement en produits de premières nécessités. Il a également relevé l’importance du bon fonctionnement du circuit économique lourdement handicapé par les sanctions inhumaines de la Cédéao. D’où la pertinence de l’opérationnalisation de la commission mixte. Il a été également question d’explorer les pistes de partenariat sur les hydrocarbures.

Avant de s’envoler pour Niamey, en fin de journée, le Premier ministre nigérien et sa délégation ont été reçus par le président de la Transition, Colonel Assimi Goïta. Le renforcement de la coopération entre le Mali et le Niger a été au centre des entretiens à Koulouba.

