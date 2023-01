Porteur d’un message du président de la Transition, le ministre Abdoulaye Diop (Affaires étrangères et Coopération internationale) a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune d’Algérie lundi dernier (16 janvier 2023). Le chef de la diplomatie malienne était accompagné de son collègue de la Réconciliation nationale chargé de la mise en œuvre de l’accord d’Alger, Colonel-major Ismaël Wagué.

Cette visite de la délégation malienne intervient après la sortie du président de la République algérienne dans le quotidien français «Le Figaro» dans laquelle il tacle les autorités maliennes sur la question de Wagner. Il avait notamment soutenu que «l’argent que coûte cette présence serait mieux placé et plus utile s’il allait dans le développement du Sahel» ! Aussi, faudrait-il rappeler les appels de la CMA à organiser une réunion dans un pays neutre sur l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali (APR). En effet, ces dernières semaines, elle estime que l’APR a du plomb dans l’aile.

Voisin stratégique du Mali, l’Algérie a toujours parrainé les différents accords qui ont sanctionné les rébellions dans le septentrion malien. Le soutien militaire dans le cadre des formations et de son implication tous azimut dans les crises maliennes fait de ce pays un presque allié incontournable dans la résolution de la crise qui secoue notre pays depuis d’une décennie.

«Le président algérien nous a demandé de transmettre au Colonel Goïta des messages de fraternité, de solidarité et de réengagement à travailler ensemble plus que jamais pour qu’aucun nuage ne puisse être au-dessus des relations amicales, fraternelles et séculaires qui doivent toujours exister entre le Mali et l’Algérie», a confié à la presse le ministre Abdoulaye Diop à l’issue de l’audience avec le président Tebboune.

Finalement, tout laisse croire que la délégation malienne est sortie rassurée et plus que jamais requinquée. Selon une autre source proche des Affaires étrangères, il n’existe maintenant aucun nuage entre les deux pays qui sont appelés à travailler ensemble pour la stabilité de la région sahélo-saharienne.

Hachi Cissé

