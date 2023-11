Modernisation de l’Administration judiciaire : Le Japon fait un don de 26 véhicules au Mali

La cérémonie de remise de 26 véhicules flambant neufs, offerts par le Japon au Mali, a eu lieu le lundi 20 novembre 2023, au ministère de la Justice, en présence des cadres du département, notamment le directeur des finances et du matériel, Moussa Kissima Traoré.

Composé de minibus et d’ambulances, ce don de 26 véhicules d’une valeur estimée à près de 600 millions de francs CFA, renforcera à coup sûr la «modernisation» de l’Administration judiciaire, selon le ministre de la Justice, Garde des sceaux.

En effet, selon Mamoudou Kassougué, il est le symbole de l’amitié et de l’engagement du Gouvernement japonais, à l’endroit du Mali pour l’édification d’une justice crédible, moderne et accessible «résolument tournée vers la satisfaction des besoins de justice, des Maliennes et des Maliens», a indiqué le ministre de la Justice, Mamoudou Kassougué. Aussi a-t-il remercié le gouvernement du Japon, pour ces véhicules qui faciliteront la mobilité de la chaîne judiciaire et amélioreront les conditions de travail, dans les différents services bénéficiaires.

Poursuite d’une « dynamique »

Il sied de souligner, que cette donation vient renforcer les efforts de l’Etat, dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi d’Orientation et de Programmation pour le Secteur de la Justice, 2020-2024, dont l’un des axes est consacré à la dotation des services, en matériels et équipements, pour leur bon fonctionnement.

«En décidant d’accompagner notre département, le Gouvernement japonais apporte indiscutablement un soutien emblématique, à nos efforts visant à améliorer les conditions de travail de nos services, pour accroitre leur efficacité», a témoigné le responsable des Finances et du Matériel Moussa Kissima Traoré. Les partenaires de notre pays, a-t-il déclaré, font de leur mieux, pour appuyer notre système judiciaire, complétant ainsi les efforts de nos plus hauts responsables. «Soucieux» de poursuivre en 2024 l’équipement du département, l’important programme de renouvellement du matériel roulant, «sera maintenu», a-t-il révélé. Et M. Traoré de signaler à cet égard que des efforts «inlassables» «déployés» auprès des services compétents du ministère de l’Economie et des Finances, ont d’ores et déjà, «apporté des résultats positifs».

19 Directions Régionales, 60 établissements pénitentiaires !

Avec 19 Directions Régionales, 60 établissements pénitentiaires et 4 services rattachés, c’est à juste titre que ces dons seront «principalement» destinés à des services pénitentiaires, eu égard à l’«importance » de leur mission et aux défis liés à l’organisation du service, sur le territoire national.

Quant au Directeur national de l’Administration pénitentiaire et de l’Education surveillée, Abdoulaye Idrissa Maïga, il se réjouit de la qualité des relations entre le Japon et notre pays, qui permettront d’atténuer les contraintes auxquelles est confronté son service dans l’accomplissement de ses missions. «L’administration pénitentiaire se voit obligée souvent, de faire recours aux motos, tricycles, véhicules personnels pour transporter, par exemple, les détenus malades, dans les hôpitaux de référence et pour leur extraction judiciaire… Ce qui n’est pas sans conséquences, sur la santé et la sécurité de ces derniers.».

Ousmane Tangara

Commentaires via Facebook :