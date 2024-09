Nouvelle stratégie d’AFRICOM : Renforcer les capacités locales pour mieux faire face aux défis sécuritaires en Afrique

Le 12 septembre 2024, lors d’un briefing virtuel organisé par le Département d’État américain, le commandant de l’U.S. Africa Command (AFRICOM) a présenté la nouvelle stratégie d’AFRICOM et les efforts continus de coopération militaire et de lutte contre le terrorisme en Afrique.

Cette session a ainsi permis au Général Michael Langley de discuter de ses récentes visites dans plusieurs pays d’Afrique du nord et de l’est, ainsi que des évolutions stratégiques visant à renforcer les partenariats militaires et à répondre aux menaces sécuritaires émergentes sur le continent.

Selon le Général Langley, la nouvelle stratégie d’AFRICOM est étroitement alignée sur les principes directeurs de la Stratégie nationale de sécurité des États-Unis. Il a mis en évidence l’approche «africaine dirigée, américaine facilitée» tout en mettant l’accent sur la nécessité de soutenir les pays africains dans leur lutte contre le terrorisme et d’autres formes d’instabilité, tout en respectant leur leadership.

Cette approche vise à renforcer les capacités locales afin de faire face aux défis liés aux organisations extrémistes violentes, aux réseaux criminels transnationaux et aux conséquences du changement climatique, telles que le déplacement des populations et les conflits ethniques. Au cours de l’été 2024, le Général Michael Langley a effectué une série de visites dans des pays clés du Maghreb, notamment le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye. Il a mis en avant l’exercice militaire «African Lion» qui a réuni plus de 20 pays dans une initiative de coopération et d’interopérabilité face aux menaces communes.

Lors de ces visites, le commandant d’AFRICOM a rencontré les dirigeants militaires de chaque pays pour mieux comprendre leurs priorités dans la lutte contre le terrorisme, et a souligné l’importance d’une collaboration régionale, notamment face aux menaces persistantes posées par des groupes comme al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). En Afrique de l’est, le Général Langley a poursuivi ses discussions avec les dirigeants somaliens et kényans, notamment le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, pour faire le point sur les progrès réalisés dans la campagne contre al-Shabaab. Alors que la mission de l’Union africaine (ATMIS) approche de sa fin, l’AFRICOM et ses partenaires somaliens se concentrent sur la génération de forces et le renforcement de l’armée nationale somalienne afin d’assurer une transition réussie vers un modèle de sécurité durable.

Le Général Langley a également évoqué les récentes évolutions dans la région du Sahel, marquées par des défis sécuritaires complexes et l’influence croissante d’acteurs étrangers comme la Russie. AFRICOM a ajusté sa posture dans la région, notamment en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Bénin afin de contrer l’expansion des groupes extrémistes opérant aux frontières nord des États côtiers. Le Général a promis que l’engagement des États-Unis se poursuivra avec les pays partageant des objectifs communs et des valeurs démocratiques.

Dans l’ensemble, cette conférence a permis de réaffirmer l’engagement des États-Unis envers la sécurité et la stabilité de l’Afrique. L’AFRICOM continuera à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires africains pour renforcer les capacités locales et promouvoir des solutions durables face aux défis sécuritaires, en mettant l’accent sur une approche collaborative axée sur la diplomatie, le développement et la défense.

