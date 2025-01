Le ministre de l’Economie et des Finances du Mali, Alousséni Sanou, a présidé, le mardi 14 janvier 2025, au Centre international de conférences de Bamako (CICB), la réunion des experts de la Conférence des Etats du Sahel (AES). Deux jours durant, les experts se pencheront sur plusieurs thématiques clés notamment la création d’une Banque régionale d’investissement et la promotion de la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace AES.

Cette réunion des experts du développement des Etats de la Confédération des Etats du Sahel (AES) s’inscrit dans le cadre de la réalisation des actions prioritaires de la feuille de route de la Confédération. Le ministre de l’Economie et des Finances a indiqué que le niveau élevé et la taille des délégations prouvent à suffisance la volonté et l’engagement des autorités des trois Etats à accélérer le processus et à relever tous les défis.

Et de rappeler les fortes recommandations formulées lors de la première rencontre des ministres en charge de l’Economie et des Finances des Etats membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), tenue le 25 novembre 2023 à Bamako, qui concernent la réalisation de projets structurants dans les domaines de l’énergie, des infrastructures, des transports, de la sécurité alimentaire, ainsi que la création d’un fonds de stabilisation et d’une Banque d’investissement de l’AES.

Le ministre de l’Economie et des Finances a fait savoir que, depuis cette première rencontre de Bamako, des évolutions majeures ont été constatées dans différents domaines de coopération afin de promouvoir l’indépendance, la dignité et l’émancipation économique des États de l’AES.

Notons qu’à l’issue du 1er sommet des chefs d’Etat de l’Alliance des Etats du Sahel, tenu à Niamey le 6 juillet 2024 sous la présidence du Niger et placé sous le thème : “L’Alliance des Etats du Sahel : un espace souverain, de sécurité et de prospérité”. Ainsi, le Traité établissant la Confédération des Etats du Sahel (AES) a été signé par les trois chefs d’Etat. Avec la création de la Confédération des États du Sahel (AES), les chefs d’État ont décidé d’élargir leur partenariat spécial et stratégique aux domaines de la diplomatie et du développement.

Pour finir, le ministre Sanou a salué la vision politique des trois chefs d’Etat de l’AES en vue d’apporter des réponses communes aux défis multiples qui assaillent la zone du Sahel.

Boubacar Païtao

Commentaires via Facebook :