S. E. M. Chen Zhihong, ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali : “Le 3e Forum ‘la Ceinture et la Route’ pour la coopération internationale indique la nouvelle orientation à suivre et injecte une nouvelle vitalité à la coopération”

Le troisième Forum “la Ceinture et la Route” pour la coopération internationale vient de terminer avec grand succès. Au total, 151 pays et 41 organisations internationales ont participé au Forum, et le nombre de participants inscrits s’élève à plus de 10 000. Ce grand rendez-vous a démontré une fois de plus la popularité de l’Initiative et l’enthousiasme de la communauté internationale. Cette Initiative est devenue aujourd’hui le bien public mondial le mieux accueilli et la plus grande plateforme de coopération internationale.

Dans son discours liminaire, le président chinois Xi Jinping a passé en revue les fruits portés de l’Initiative depuis 10 ans.

Plus de 150 pays et plus de 30 organisations internationales ont signé des documents sur la construction conjointe de “la Ceinture et la Route”, et plus de 20 plateformes de coopération multilatérale spécialisées ont été créées dans le cadre de l’Initiative. Un grand nombre de projets phares et de programmes de subsistance ont été mis en œuvre. La trajectoire de ces dix années a prouvé que la construction conjointe de “la Ceinture et la Route” a été du bon côté de l’histoire, conforme à la logique du progrès de l’époque, et sur la bonne voie.

Dans un monde plein de troubles et d’incertitudes, le Forum a obtenu une série de consensus et de résultats importants.

Premièrement, le message le plus clair est celui de la solidarité, de la coopération, de l’ouverture

et du gagnant-gagnant.

Face à de multiples crises et défis et à la mentalité de la guerre froide, les partenaires participants au Forum sont tous très clairs sur le fait qu’ils sont venus pour l’amitié, pour la coopération et pour le développement. Dans son discours, le président Xi Jinping a indiqué clairement que l’humanité vivait dans une communauté d’avenir partagé interdépendante, que seule la coopération gagnant-gagnant permettait de réussir de grandes actions dans l’intérêt de tous et que l’esprit de la Route de la Soie marqué par la paix, la coopération, l’ouverture, l’inclusion, l’inspiration mutuelle et le bénéfice partagé constituait la plus grande source d’énergie pour la coopération dans le cadre de l’Initiative “la Ceinture et la Route”.

Au moment où nous vivons des changements inédits depuis un siècle, la coopération dans le cadre de l’Initiative “la Ceinture et la Route” apporte toujours de la stabilité et des énergies positives à ce monde changeant et instable.

Deuxièmement, le consensus le plus important est d’ouvrir une nouvelle phase de la coopération de qualité dans le cadre de l’Initiative “la Ceinture et la Route”

Comme le président Xi Jinping l’a indiqué, la Chine entend approfondir les partenariats avec les différentes parties dans le cadre de l’Initiative “la Ceinture et la Route” pour porter cette coopération à une nouvelle phase de développement axé sur la qualité, ce qui a reçu un écho favorable et un soutien énergique des différentes parties.

Dans les forums thématiques, les représentants ont exprimé le souhait de promouvoir la coopération pragmatique dans tous les domaines, notamment pour l’approfondissement de l’ interconnexion pour bâtir une économie mondiale ouverte, pour l’accélération de la construction de la Route de la Soie numérique, pour le développement en profondeur de la Route de la Soie verte en vue d’injecter une nouvelle dynamique au développement vert, et pour favoriser la libéralisation et la facilitation du commerce et de l’investissement, de perfectionner le climat d’affaires, de développer l’économie bleue, de construire une Route de la Soie intègre, d’approfondir la coopération décentralisée, etc.

Troisièmement, la vision la plus grandiose est de réaliser ensemble la modernisation dans le monde

Le président Xi Jinping a indiqué pour la première fois la nécessité pour tous les pays de travailler main dans la main à réaliser dans le monde une modernisation qui repose sur le développement pacifique, la coopération mutuellement bénéfique et la prospérité commune. Cette vision grandiose s’inscrit dans la ligne droite de celle de la communauté d’avenir partagé pour l’humanité, et donne l’orientation à suivre pour la coopération de qualité dans le cadre de l’Initiative “la Ceinture et la Route”.

La Chine ne recherche pas une modernisation au seul bénéfice d’elle-même, mais la réalisation d’une modernisation ensemble avec tous les pays, notamment les autres pays en développement.Le président Xi Jinping a annoncé l’engagement de la Chine à élargir l’accès au marché, à approfondir la réforme sur les entreprises d’Etat, l’économie numérique, le droit de propriété intellectuelle et le marché public, et à conclure des accords de libre-échange et de protection des investissements avec davantage de pays.

La Chine, le plus grand marché dans le monde verra son potentiel continuer de se libérer. Des institutions financières chinoises créeront de nouvelles lignes de financement en RMB en vue de soutenir, sur la base des études solides, les projets initiés dans le cadre de l’Initiative.

La Chine travaillera avec les différentes parties à promouvoir l’emploi local par des projets de coopération et à réaliser 1000 petits projets d’assistance en matière de bien-être social. La concrétisation de ces mesures importantes donneront une plus grande impulsion et créeront un espace plus vaste à la modernisation dans tous les pays du monde.

Quatrièmement, la caractéristique la plus prononcée est l’orientation donnée à l’action, l’efficacité et le pragmatisme

Le président Xi Jinping a annoncé huit actions que prendra la Chine pour soutenir la coopération de qualité dans le cadre de l’Initiative “la Ceinture et la Route”, lesquelles comprennent des mesures majeures pour bâtir un réseau d’interconnexion multidimensionnel, promouvoir le développement vert et favoriser l’innovation scientifique et technologique, et aussi des projets concrets visant à développer la coopération pragmatique, à soutenir les échanges entre les peuples et à améliorer les mécanismes de coopération internationale de l’Initiative “la Ceinture et la Route”.

Lors du Forum ont été obtenus un grand nombre d’acquis, qui comprennent des initiatives de coopération importantes et des arrangements institutionnels tels que l’Initiative de Beijing pour l’approfondissement de la coopération sur la connectivité, l’Initiative de Beijing sur le développement vert dans le cadre de l’Initiative “la Ceinture et la Route” et l’Initiative de Beijing sur la coopération internationale en matière d’économie numérique dans le cadre de l’Initiative “la Ceinture et la Route”, le partenariat sur l’investissement et le financement en matière de développement vert et les principes de haut niveau sur le renforcement de l’intégrité dans le cadre de l’Initiative “la Ceinture et la Route”, et des objectifs concrets qui prévoient, entre autres, de fournir des formations à 100 000 personnes des pays partenaires d’ici 2030 et de porter le nombre des laboratoires conjoints à 100.

Ces résultats de coopération tangibles sont des votes de soutien et de confiance des participants pour l’Initiative “la Ceinture et la Route”.

La coopération dans le cadre de cette initiative rejette les discours creux et préconise les actions concrètes. Elle donnera certainement une dynamique inépuisable à la croissance mondiale et au développement commun dans le monde.

Le succès du présent Forum démontre une fois de plus que le cap de la promotion de la coopération dans le cadre de l’Initiative “la Ceinture et la Route” poursuivi par la Chine est correct, que la confiance des pays partenaires qui y participent est ferme et que les perspectives d’un développement de qualité de cette initiative sont radieuses. Le présent Forum démontre également que la paix, le développement et la coopération gagnant-gagnant représentent la tendance générale et l’aspiration de tous, et que la recherche de la guerre froide, de la confrontation, du découplage et de la rupture des chaînes d’approvisionnement va à rebours de l’histoire et mènera à l’impasse.

Les coopérations gagnant-gagnant sino-maliennes dans le cadre de l’Initiative “la Ceinture et la Route” ont porté des fruits abondants. Les deux pays ont mené une coopération fructueuse tous azimuts et à différents niveaux, tout en suivant les principes de l’amitié sincère, de l’égalité, du soutien mutuel et du développement commun.

La Chine est devenue le premier pays fournisseur et le quatrième partenaire commercial du Mali. Les investisseurs chinois ont créé une dizaines de milliers d’emplois locaux. Les sociétés chinoises de travaux publics ont construit un grand nombre de centrales hydroélectriques, de ponts, de routes et d’autres grands projets qui revêtent une importance pour l’économie nationale et le bien-être de la population.

Les entreprises chinoises sont devenues une force importante dans la construction économique du Mali.

Notre coopération de la santé a donné des résultats fructueux. Cela fait 55 ans que la Chine a dépêché successivement 28 équipes médicales au Mali, totalisant près de 1000 médecins chinois. L’Hôpital du Mali, financé et construit par le don chinois, est devenu l’un des plus grands hôpitaux publics du Mali.

Au futur, nos deux pays vont renforcer davantage les coopérations sur les plans de l’infrastructure, de l’énergie verte, de la santé, de l’agriculture, de l’éducation, de la culture, du commerce, etc. La Partie chinoise maintiendra l’esprit de coopération amicale entre la Chine et l’Afrique, travaillera main dans la main avec la Partie malienne, pour réaliser un développement commun, construire une communauté de destin Chine-Mali de haut niveau.

