Le complot ourdi contre le Mali par certaines puissances étrangères en complicité avec la CEDEAO est de nouveau mis à rudes épreuves par l’Union Européenne qui vient, non pas de céder aux injonctions de la France qui voudrait la voir sévèrement frapper le Mali, mais d’adopter des sanctions ciblées contre certains responsables de la Transition malienne.

L’union européenne a sanctionné le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, les ministres Ibrahim Ikassa Maiga et le colonel Ismaël Wagué, le Président du CNT, le colonel Malick Diaw et Adama Traoré dit Ben Le Cerveau du conseil nation de la transition. L’UE a en effet sanctionné ces cinq responsables maliens, le vendredi 4 février, et les accuse de faire obstacle à la transition. Ces sanctions consistent en une interdiction d’entrée sur le territoire de l’Union Européenne et un gel de leurs avoirs. Il est en outre interdit aux personnes et entités de l’Union Européenne de mettre des fonds à la disposition de ces cinq responsables.

Les colonels Malick Diaw et Ismaël Wagué sont considérés par l’Union Européenne comme les instigateurs du coup d’Etat d’août 2020 au cours duquel les militaires ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. En outre, Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la Refondation depuis juin 2021, et Adama Ben Diarra sont également ciblés pour avoir joué un rôle clé dans le renversement du président Keïta, selon l’Union Européenne.

L’éléphant annoncé est donc venu avec un pied cassé ! En effet, la France de Emmanuel Macron et ces ministres Jean Ives Le Drian et Florence Parly viennent d’essuyer un nouveau revers, un échec cuisant à tout point de vue, ce que les médias ont appelé l’ « affaire des forces spéciales danoises ». Ceux-ci, engagés depuis des mois dans des tentatives d’isoler le Mali, voudraient voir l’Union Européenne prendre de sévères sanctions contre notre pays.

Et comme si tout cela ne suffisait pas, le Royaume de Danemark semble avoir compris les jeux troubles des autorités françaises pour ce qui concerne le dossier malien et cherche aujourd’hui à régulariser sa coopération avec le Mali après l’épisode du retrait de ses troupes illégalement déployées sur le territoire malien dans le cadre de la Force Takuba. En effet, le jeudi dernier, une délégation danoise, conduite par l’Ambassadeur du Royaume de Danemark accrédité au Mali, M. Rolf Holmboe, a été reçue par le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara.

Cette rencontre visait a apporté plus d’éclaircissements et d’explications en matière de coopération dans plusieurs domaines entre les deux pays. Au menu des échanges, il a été question du partenariat entre le Royaume de Danemark et la République du Mali dans les domaines d’assistance socioculturelle et sécuritaire. Une rencontre jugée fructueuse et chaleureuse par l’Ambassadeur du Royaume de Danemark qui a affirmé la disponibilité de son pays à œuvrer aux côtés des maliens partout où besoin sera. M. Rolf Holmboe espère que cette coopération sera pérenne pour le bonheur des deux pays.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

