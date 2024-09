XI Jinping au forum sur la coopération Sino-Africaine à Beijing : “La Chine accordera à l’Afrique un soutien financier de 360 milliards de yuans RMB dans les trois ans à venir”

“La Chine soutiendra l’émission par la partie africaine d’obligations Panda sur le marché chinois”

“La Chine entend mener activement une coopération avec l’Afrique dans les domaines tels que la formation des ressources humaines, la réduction de la pauvreté et l’emploi, pour que nos peuples aient un plus grand sentiment de satisfaction, de bonheur et de sécurité dans le processus de modernisation et que la modernisation apporte des bénéfices à tous nos peuples. La Chine entend accompagner l’Afrique dans le renforcement de ses capacités à préserver la paix et la stabilité par ses propres efforts, travailler à promouvoir une mise en œuvre prioritaire en Afrique de l’Initiative pour la sécurité mondiale et favoriser un renforcement mutuel entre le développement de qualité et la sécurité de haut niveau, de sorte à préserver ensemble la paix et la stabilité dans le monde”. Ces propos sont du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping lors du Forum sur la coopération sino-africaine, tenu du 4 au 6 septembre 2024, à Beijing. De nombreux chefs d’Etat dont le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, ont pris part à ce grand rendez-vous. Selon le président chinois, “le gouvernement chinois accordera à l’Afrique un soutien financier de 360 milliards de yuans RMB dans les trois ans à venir, y compris 210 milliards de yuans RMB de ligne de crédit, 80 milliards de yuans RMB d’aides sous différentes formes et au moins 70 milliards de yuans RMB d’investissements d’entreprises chinoises en Afrique. La Chine encouragera et soutiendra également l’émission par la partie africaine d’obligations Panda sur le marché chinois pour apporter un soutien énergique à la coopération pragmatique sino-africaine dans tous les domaines”. Voici l’intégralité du discours de Xi Jinping prononcé à l’ouverture du sommet.

Excellence, Monsieur le président Bassirou Diomaye Faye,

Excellence, Monsieur le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président en exercice de l’Union africaine,

Excellences, chefs d’Etat et de gouvernement, chefs de délégation,

Excellence, Monsieur le secrétaire général des Nations unies António Guterres, Excellence, Monsieur le président de la Commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat,

Chers amis,

Distingués invités,

La floraison au printemps donne des fruits en automne. Une bonne récolte récompense le travail assidu. En cette belle saison de récolte, je suis très heureux de retrouver les amis anciens et nouveaux à Beijing pour envisager ensemble l’amitié et la coopération entre la Chine et l’Afrique à l’ère nouvelle. Tout d’abord, au nom du gouvernement et du peuple chinois, je tiens à vous souhaiter une chaleureuse bienvenue.

L’amitié sino-africaine, en transcendant le temps et l’espace et en traversant les montagnes et les océans, s’est transmise de génération en génération. La création du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) en 2000 a posé un jalon important dans l’histoire des relations sino-africaines. Durant les 24 ans passés, notamment à l’ère nouvelle, la Chine et ses frères et sœurs africains ont avancé main dans la main dans l’esprit de sincérité, de résultats effectifs, d’amitié et de bonne foi. Dans le monde d’aujourd’hui qui traverse des transformations inédites depuis un siècle, nous avons œuvré côte à côte pour défendre fermement les droits et intérêts légitimes de part et d’autre. Face à la grande vague de la mondialisation économique, nous avons renforcé nos capacités et développé une coopération fructueuse au bénéfice des milliards de Chinois et d’Africains. Devant les catastrophes naturelles et les épidémies, nous avons combattu dans la solidarité, écrivant des histoires émouvantes de l’amitié sino-africaine. Par la compréhension mutuelle et le soutien réciproque, nous avons donné l’exemple du nouveau type de relations internationales.

Grâce aux efforts assidus depuis près de sept décennies, les relations sino-africaines se trouvent aujourd’hui dans la meilleure période de l’histoire. Pour leur ouvrir de nouvelles perspectives, je propose de porter au niveau stratégique les relations bilatérales entre la Chine et tous les pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle, et de rehausser les relations sino-africaines à une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l’ère nouvelle.

Chers amis,

Distingués invités,

La modernisation est un droit inaliénable de tous les pays du monde. La voie occidentale a infligé de profondes souffrances aux pays en développement. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les pays du tiers-monde, dont la Chine et les pays africains, ont successivement accédé à l’indépendance et réalisé le développement, et œuvré sans relâche à corriger les injustices historiques dans le processus de modernisation. La République populaire de Chine célébrera cette année son 75e anniversaire. Elle reste déterminée à promouvoir sur tous les plans l’édification d’un grand pays socialiste moderne et le renouveau de la nation par la modernisation à la chinoise. L’Afrique connaît quant à elle un nouvel éveil et avance solidement vers les objectifs de la modernisation fixés par l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. Dans notre recherche commune de la modernisation, nous lancerons une vague de modernisation du Sud global et écrirons un nouveau chapitre dans la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité.

– Nous devons promouvoir ensemble une modernisation marquée par la justice et l’équité. La modernisation d’un pays doit non seulement respecter les règles générales, mais aussi et surtout s’adapter aux conditions nationales. La Chine entend renforcer ses échanges sur les expériences de gouvernance avec l’Afrique, soutenir les différents pays dans l’exploration d’une voie de modernisation adaptée aux réalités nationales, et travailler à assurer l’égalité des droits et des chances pour tous les pays.

– Nous devons promouvoir ensemble une modernisation marquée par l’ouverture et le gagnant-gagnant. La coopération mutuellement bénéfique est la bonne voie à suivre qui correspond aux intérêts fondamentaux et de long terme de tous les pays. La Chine entend approfondir sa coopération avec l’Afrique dans les domaines tels que l’industrie, l’agriculture, les infrastructures, le commerce et l’investissement, promouvoir une coopération exemplaire de qualité dans le cadre de l’Initiative “la Ceinture et la Route” et donner l’exemple de la mise en œuvre de l’Initiative pour le développement mondial.

– Nous devons promouvoir ensemble une modernisation marquée par la primauté au peuple. Réaliser le libre et plein épanouissement de l’homme est l’objectif ultime de la modernisation.

La Chine entend mener activement une coopération avec l’Afrique dans les domaines tels que la formation des ressources humaines, la réduction de la pauvreté et l’emploi, pour que nos peuples aient un plus grand sentiment de satisfaction, de bonheur et de sécurité dans le processus de modernisation et que la modernisation apporte des bénéfices à tous nos peuples.

– Nous devons promouvoir ensemble une modernisation marquée par la diversité et l’inclusion. Le développement coordonné sur les plans matériel et spirituel est le noble idéal de la modernisation. La Chine entend intensifier ses échanges humains et culturels avec l’Afrique et préconiser le respect mutuel et la coexistence inclusive entre différentes civilisations dans le processus de modernisation, de sorte à faire fructifier davantage l’Initiative pour la civilisation mondiale.

– Nous devons promouvoir ensemble une modernisation respectueuse de l’écologie. Le développement vert est une caractéristique marquante de la modernisation à l’ère nouvelle. La Chine entend accompagner l’Afrique dans la création des moteurs de croissance verte et la réduction de l’écart en matière d’accessibilité aux énergies, et poursuivre le principe de responsabilités communes mais différenciées, en vue de promouvoir ensemble la transition verte et bas carbone dans le monde.

– Nous devons promouvoir ensemble une modernisation marquée par la paix et la sécurité. Un environnement de développement pacifique et stable est indispensable à la modernisation. La Chine entend accompagner l’Afrique dans le renforcement de ses capacités à préserver la paix et la stabilité par ses propres efforts, travailler à promouvoir une mise en œuvre prioritaire en Afrique de l’Initiative pour la sécurité mondiale et favoriser un renforcement mutuel entre le développement de qualité et la sécurité de haut niveau, de sorte à préserver ensemble la paix et la stabilité dans le monde.

Chers amis,

Distingués invités,

La Chine et l’Afrique représentent un tiers de la population mondiale. Sans la modernisation de la Chine et de l’Afrique, il n’y aura pas de modernisation mondiale. Dans les trois ans à venir, la Chine entend travailler avec l’Afrique pour développer dix Actions de partenariats sur la modernisation, approfondir la coopération sino-africaine et guider la modernisation du Sud global.

Premièrement, l’Action de partenariat pour l’inspiration mutuelle entre civilisations. La Chine bâtira avec l’Afrique une plateforme sino-africaine d’échanges d’expériences sur la gouvernance, un réseau Chine-Afrique de connaissances sur le développement et 25 centres d’études sur la Chine et l’Afrique. Elle accompagnera l’Afrique dans la formation des talents en matière de gouvernance en s’appuyant sur les académies de leadership africaines et invitera 1 000 personnalités de partis politiques africains à venir en Chine dans le cadre des programmes d’échanges, afin d’approfondir les échanges d’expériences sur l’édification des partis politiques et la gouvernance d’Etat.

Deuxièmement, l’Action de partenariat pour la prospérité du commerce. La Chine élargira de sa propre initiative et de façon unilatérale l’ouverture de son marché. Elle a décidé d’accorder le traitement de tarif douanier zéro à 100 % des produits exportés vers la Chine par les pays les moins avancés ayant avec elle des relations diplomatiques, dont 33 pays africains. Premier pays parmi les grands pays en développement et les principales économies du monde à adopter cette mesure, la Chine entend faire du grand marché chinois une grande opportunité pour l’Afrique. Elle élargira l’accès des produits agricoles africains à son marché, approfondira la coopération sino-africaine sur l’e-commerce et autres domaines, et mettra en œuvre un programme sino-africain sur le rehaussement de la qualité.

Elle est prête à conclure avec la partie africaine des accords-cadres de partenariat économique pour le développement partagé afin de fournir au commerce et à l’investissement entre la Chine et l’Afrique une garantie institutionnelle durable, stable et prévisible.

Troisièmement, l’Action de partenariat pour la coopération sur les chaînes industrielles. La Chine travaillera avec l’Afrique à bâtir des cercles du développement de la coopération industrielle, à développer la zone pilote Chine-Afrique pour la coopération économique et commerciale approfondie et à lancer un programme de renforcement des capacités des PME africaines. Elle construira avec l’Afrique un centre de coopération sur les technologies numériques et réalisera sur le continent 20 projets de démonstration du développement numérique, afin d’embrasser ensemble la nouvelle vague de la révolution scientifique et technologique et de la transformation industrielle.

Quatrièmement, l’Action de partenariat pour l’interconnexion. La Chine mettra en œuvre 30 projets d’interconnexion des infrastructures en Afrique, travaillera avec ses partenaires africains à une coopération de qualité dans le cadre de l’Initiative «la Ceinture et la Route» et bâtira un réseau d’interconnexion terrestre et maritime Chine-Afrique pour le développement coordonné. Elle est prête à apporter de l’assistance au développement de la Zlecaf et à approfondir la coopération logistique et financière pour contribuer au développement transrégional sur le continent.

Cinquièmement, l’Action de partenariat sur la coopération pour le développement. La Chine entend publier avec la partie africaine la Déclaration conjointe sur l’approfondissement de la coopération dans le cadre de l’Initiative pour le développement mondial et réalisera en Afrique 1000 projets de bien-être social Petits et Beaux. Elle apportera de nouveaux fonds à la Facilité du partenariat Chine-Groupe de la Banque mondiale (CWPF) pour contribuer au développement en Afrique. Elle soutiendra l’organisation sur le continent des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’Été en 2026 et de la Coupe d’Afrique des Nations en 2027 et œuvrera pour que les fruits de développement bénéficient davantage aux peuples chinois et africains.

Sixièmement, l’Action de partenariat pour la santé. La Chine travaillera avec l’Afrique à créer une alliance des hôpitaux chinois et africains et des centres de médecine conjoints. Elle enverra en Afrique 2 000 professionnels médicaux, réalisera 20 projets d’infrastructures médicales et de lutte contre le paludisme, favorisera l’investissement par les entreprises chinoises dans la production pharmaceutique en Afrique et continuera de faire au mieux de ses capacités pour aider l’Afrique à lutter contre les épidémies. Elle soutiendra le développement du CDC africain afin d’accompagner les pays africains dans le renforcement de leurs capacités de santé publique.

Septièmement, l’Action de partenariat pour le développement de l’agriculture au bénéfice de la population. La Chine fournira à l’Afrique des aides alimentaires d’urgence d’un milliard de yuans RMB, construira en Afrique des zones de démonstration agricole standardisées d’une superficie de 100 000 mu (environ 6 670 hectares), enverra 500 agronomes dans les pays africains, créera sur le continent une alliance Chine-Afrique pour l’innovation scientifique et technologique agricole et y réalisera 500 projets d’intérêt public.

Elle encouragera l’investissement et l’opération des entreprises chinoises et africaines dans les deux sens et veillera à ce que la valeur ajoutée des industries reste en Afrique et qu’au moins un million de postes d’emploi soient créés pour le continent.

Huitièmement, l’Action de partenariat pour les échanges humains et culturels. La Chine travaillera avec l’Afrique à faire avancer de façon approfondie «Avenir de l’Afrique – plan de coopération Chine-Afrique sur la formation professionnelle», à créer un institut d’ingénierie et à mettre en place dix Ateliers Luban. Elle proposera 60 000 places de formation en faveur notamment des femmes et des jeunes africains. Elle mettra en œuvre ensemble avec l’Afrique le Programme sino-africain ‘Route de la Soie culturelle’ et un programme de coopération sur l’innovation audiovisuelle. Les deux parties sont convenues d’organiser en 2026 l’Année sino-africaine des échanges humains et culturels.

Neuvièmement, l’Action de partenariat pour le développement vert. La Chine mettra en place 30 projets d’énergies propres et des plateformes sur l’alerte météorologique précoce en Afrique et développera avec l’Afrique une coopération sur la prévention, la réduction et la gestion des catastrophes naturelles ainsi que la conservation de la biodiversité. Elle mettra en place un forum Chine-Afrique sur l’utilisation pacifique des technologies nucléaires, construira avec l’Afrique 30 laboratoires conjoints, et développera une coopération sino-africaine sur l’application de la télédétection par satellite et l’exploration de la Lune et de l’espace profond, afin de contribuer à la réalisation du développement vert du continent.

Dixièmement, l’Action de partenariat pour la sécurité commune. La Chine entend instaurer avec l’Afrique un partenariat pour mettre en œuvre l’Initiative pour la sécurité mondiale et en faire un exemple de la coopération dans le cadre de cette Initiative. Elle fournira à la partie africaine des aides militaires sans contrepartie d’un milliard de yuans RMB, formera pour l’Afrique 6000 professionnels militaires et 1000 agents de police et d’application de la loi et invitera 500 jeunes officiers africains à venir en visite en Chine. Elle travaillera avec l’Afrique à mener des exercices, entraînements et patrouilles conjoints entre les armées chinoise et africaines et à mettre en œuvre l’action de déminage pour l’Afrique en vue de préserver ensemble la sécurité des projets et des personnels.

Pour assurer la mise en œuvre des dix Actions de partenariat, le gouvernement chinois accordera à l’Afrique un soutien financier de 360 milliards de yuans RMB dans les trois ans à venir, y compris 210 milliards de yuans RMB de ligne de crédit, 80 milliards de yuans RMB d’aides sous différentes formes et au moins 70 milliards de yuans RMB d’investissements d’entreprises chinoises en Afrique. La Chine encouragera et soutiendra également l’émission par la partie africaine d’obligations Panda sur le marché chinois pour apporter un soutien énergique à la coopération pragmatique sino-africaine dans tous les domaines.

En juillet dernier, le troisième plénum du XXe Comité central du Parti communiste chinois s’est tenu avec succès et a pris des dispositions systématiques sur l’approfondissement continu de la réforme sur tous les plans et la promotion de la modernisation à la chinoise. Cela non seulement inaugurera des transformations plus profondes en Chine, mais aussi apportera de nouvelles opportunités et impulsions aux pays africains de même qu’aux efforts conjoints de la Chine et de l’Afrique pour réaliser le rêve de la modernisation.

Un proverbe africain dit : «Un vrai ami est quelqu’un avec qui vous partagez le chemin». Sur le chemin de la modernisation, nul ne doit être laissé pour compte. À nous de rassembler la force des plus de 2,8 milliards de Chinois et d’Africains, de poursuivre main dans la main notre marche vers la modernité et de contribuer, par la modernisation de la Chine et de l’Afrique, à la modernisation du Sud global. Ensemble, nous inscrirons de nouvelles pages brillantes dans les annales du développement de l’humanité et ferons avancer notre monde vers un avenir radieux de paix, de sécurité, de prospérité et de progrès”.

