Le Mali est déterminé à lever toutes les entraves au développement des échanges commerciaux avec son voisin mauritanien. Le Conseil des ministres, réuni le 15 janvier 2020, a acté le projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de construction et de bitumage de la route Kwala

Mourdiah-Nara, sur la section 2 : Kaloumba-Nara. Le marché, dont le délai d’exécution est de 18 mois incluant les saisons de pluies, sera exécuté par l’entreprise GREEN LINE pour un montant de 17,54 milliards de F CFA (26,70 millions d’euros) hors taxes et hors douanes.

La construction de la route Kaloumba-Nara, d’une longueur de 54,05 km, contribuera notamment à améliorer les conditions de transport des personnes et de leurs biens sur le corridor Bamako-Nouakchott et à promouvoir l’économie du Mali.

Rappelons que le Mali et la Mauritanie partagent une frontière commune de plus de 2 000 km sur quatre régions : Kayes, Koulikoro, Ségou et Tombouctou. En plus de l’amélioration du réseau routier, les deux pays travaillent, depuis des années, à résoudre les difficultés liées à l’escorte des transporteurs et au nombre important de postes de contrôle. Des entraves ont pour effet induit le surenchérissement des coûts du transport et des marchandises, doublé d’une perte considérable de temps.

