Réhabilitation de l’axe Gouana, Missala, Kabala-Est : Les travaux d’hercules de la mairie de Kalabancoro

Avant le début de l’hivernage, le calvaire des usagers de la route menant à Gouana, Missala et Kabala-Est sera un vieux souvenir. Et, pour cause, la mairie de la Commune rurale de Kalabancoro, sous la houlette du maire, Hamadoun Tiecoura Diarra, a décidé de réhabiliter cette route en terre battue sur fonds propre et avec les engins de la Mairie.

Les travaux de la route Gouana, Missala et Kabala-Est sur une distance de 10 kms se feront en terre battue. Pour la réalisation de l’axe, ce n’est pas une entreprise de BTP qui va exécuter les travaux comme on a l’habitude de le voir, mais c’est la mairie de Kalabancoro qui va s’en charger. C’est avec les matériels lourds acquis sous le mandat du maire Hamadoun T. Diarra que les travaux seront exécutés sous la supervision du maire (ingénieur de génie civil) qui aura les yeux sur la bonne tenue des travaux.

Le lancement des travaux a eu lieu samedi 11 mars 2023, à Gouana, sous la présidence du gouverneur de Koulikoro, le colonel, Sanogo. Le gouverneur avait à ses cotés, le préfet de Kati, le sous-préfet de Kalabancoro et le maire Hamadoun T. Diarra et la représentante du CNT. La cérémonie a également enregistré la présence de plusieurs chefs de villages, des notabilités et des associations de femmes et de jeunes.

Distant de 10 km, l’axe dont les travaux ont été lancés, selon le maire Diarra, a débuté avec l’entreposage pendant 40 jours de plusieurs centaines de camions de latérites.

Dans la même lancée que les chefs de village de Gouana de Missala et Kabala-Est, le maire Diarra a demandé l’accompagnement du gouvernement pour le bitumage de la route tant réclamée par les populations. L’édile communal a énuméré les récentes acquisitions et réalisations en cours de la mairie. A-t-il cité la construction d’une cinquantaine de salles de classes, des dizaines de bureaux dans l’enceinte de la mairie principale, d’un terrain de sport à Kabala sans oublier la dotation de pelle mécanique, des gradeurs, de compacteurs d’une tractopelles, de 5 camions bennes, tous acquis sur fonds propres de la mairie.

Le gouverneur de Koulikoro, le colonel Lamine Kopory Sanogo, a vivement salué le maire Diarra pour les travaux exemplaires qu’il mène dans sa collectivité. Saluant l’initiative du maire de Kabanbacoro, M. Sanogo dira que les maires doivent emboiter le pas à M. Diarra.

Pour lui, l’acquisition d’autant de matériels et de réalisations d’infrastructures par la mairie ne peut qu’être faite si les populations payent leurs taxes.

Il s’est aussi félicité de l’acquisition de matériels lourds acquis par la mairie. Demander les populations de s’acquitter du paiement de leurs taxes.

Les chefs de village de Missala, Gouana, Kabala-Est, la président des femmes de Gouana ont vivement salué le maire pour son engagement sans faille aux cotés des populations. « Nous le réaffirmons, le maire Diarra s’est toujours soucié de nos préoccupations. A preuve, il a donné de l’eau dans les mosquées, au marché et a toujours été avec nous de jour comme de nuit », ont témoigné plusieurs chefs de familles de Gouana.

Avant que les invités ne se donnent dos, le gouverneur Sanogo a donné le premier coup de pelle sous les acclamations d’une foule qui a massivement répondu à l’appel.

Yaye A. Cissé

