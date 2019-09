Contaminés par la fièvre revendicatrice de réhabilitations des routes nationales du Mali par les jeunes de Kita, Kayes, Gao, les jeunes de la cité de 333 saints ont eux aussi décidé de rentrer dans la danse depuis hier jeudi 05 septembre 2019.

Hier dans la journée de jeudi, les jeunes de Tombouctou avait lancé un ultimatum aux autorités locales de les informer de la date exacte du démarrage de la réhabilitation des deux principales routes de la ville à savoir : la route Kabara et celle de Goundam, selon le président du Collectifs de jeunes de Tombouctou Ibrahim Boini Kounta dit IB joint par téléphone.

Très vite le Gouverneur de la région M Koina Ag Ahamadou convoqua une rencontre avec le préfet, le maire, les imans et les chefs de quartier de la ville voir comment rencontrer les jeunes pour les calmer.

Sans suite favorable à leur ultimatum, les jeunes ont décidé tard dans la nuit du jeudi au vendredi de passer à la vitesse supérieure en allant camper à quelques mètres de l’aéroport où sont basées les forces françaises et les forces onusiennes de la MINUSMA.

Selon l’un des meneurs que nous avons aussi joint Hama Alhamdou « C’est le moment où la jeunesse de la région de Tombouctou devrait se réveiller pour revendiquer une route bitumée entre Tombouctou et Douentza , nous ne pouvons plus compter sur nos cadres (députés, ministres et autres) car ils ne viennent plus par la route , ils empruntent les vols. Nous, population laissée à elle-même. “Comme personne ne viendra développer notre région à notre place, nous sommes sortis depuis hier pour revendiquer nos droits que la République à l’obligation de nous donner… » Nous fulmine le jeune Hama.

Selon nos interlocuteurs, jusqu’à présent personne n’arrive à rentrer à l’aéroport ni sortir. Les jeunes ne sont pas prêts à lever leurs blocus sans les engagements solennels de la part du chef du gouvernement, Boubou Cissé ou du porte-parole du gouvernement.

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

