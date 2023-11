Amélioration des services et riposte locale à la COVID-19 : Mobilisation sociale et citoyenne

Le secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances M. Abdoulaye Traoré, a lancé les activités de mobilisation sociale et l’engagement citoyen du Projet de déploiement des ressources de l’Etat pour l’amélioration des services et riposte locale à la Covid-19 (PDREAS).

Lancé par le gouvernement du Mali en partenariat avec le groupe de la Banque mondiale, l’Ambassade des Pays Bas et la Coopération Suisse, le PDREAS a pour objectif d’augmenter les ressources mises à la disposition des collectivités pour la fourniture des services et de renforcer les mécanismes décentralisés, y compris l’implication des bénéficiaires et utilisateurs des services et entend fortement à contribuer au renforcement des capacités des administrations des communes cibles en matière de planification participative du développement local et de gestion des finances locales.

“L’un des volets importants du Projet, est la mobilisation sociale et l’engagement citoyen dans les 102 Collectivités territoriales du PDREAS. 12 ONG locales seront recrutées pour accompagner les Collectivités territoriales dans le cadre de la mobilisation sociale et de l’engagement citoyen. La coordination et la supervision de cette activité seront dévolues à la Direction Nationale du Développement social”, a déclaré Monsieur Abdoulaye Traoré.

En vue de renforcer les mécanismes de surveillance et de mobilisation des citoyens des collectivités territoriales, il est prévu la mise en place des organes de surveillance et de mobilisation des citoyens que sont les Comités de développement de quartier (CDQ), de village (CDV) et de fraction (CDF). C’est pourquoi le secrétaire général a exhorté les autorités des communes couvertes par le projet à s’y impliquer pour assurer le succès du projet.

Le PDREAS a permis l’amélioration de la fourniture des services sociaux de base à travers la dotation conditionnelle de performance d’un montant de plus de 10 milliards de F CFA ; la dotation des 102 communes en matériels informatiques et en logiciel de gestion budgétaire et comptable ; la dotation des 102 communes partenaires en kits solaires…

Mahamet Traoré

Commentaires via Facebook :