Chronique du jour : Les différents styles de management dans une entreprise

Comment motiver ses collaborateurs ? Comment diriger ses collaborateurs ? Ou comment impliquer ses collaborateurs ? Telles sont les grandes questions qu’on peut se poser lorsque nous sommes manager dans une entreprise, afin d’atteindre les objectifs fixés tout en assurant un climat professionnel adéquat. Notre chronique du jour s’intéresse aux différents styles de management qui existent dans les entreprises.

Manager c’est, en quelque sorte, diriger, faire faire et donner des directives quant à l’atteinte d’un objectif en vue. Ainsi, le style de management équivaut à avoir une manière de gérer son entreprise selon sa personnalité et l’identité de l’entreprise. Il peut être axé sur le résultat, l’intelligence collective, le relationnel, ou le mixte de ces trois précédents. Un bon manager doit savoir se montrer tantôt souple, tantôt plus directif pour mobiliser et motiver son équipe. Il doit s’adapter aux contextes, aux situations, mais également aux individus en tant que tels. Ainsi, nous pouvons rencontrer dans nos entreprises les styles de management suivants :

Le management directif. Egalement dénommé management autoritaire, ce type de management est axé sur un mode qui donne au manager un maximum de pouvoir. Le supérieur hiérarchique dirige strictement les équipes en édictant ses règles et en visant un objectif précis : les résultats. Le respect de la hiérarchie est d’ailleurs ici un point très important. Les collaborateurs d’un manager directif n’ont pas forcément leur mot à dire. La plupart se contentent de ce que leur chef ordonne. Certains trouvent l’environnement de travail trop tendu et ont du mal à s’épanouir – professionnellement parlant. Comme point fort, les managers adoptant ce style de management, ont une prise de décision efficace et productive. Par contre, il s’agit indéniablement du style de management générant le plus de mal-être au travail, de conflits et autres difficultés relationnelles au sein de l’équipe voire toute l’entreprise. Les salariés ont une motivation moindre ainsi qu’une perte de sens de leur mission.

Compétences nécessaires : autorité naturelle, leadership, charisme, expert dans son domaine.

Le management paternaliste: Agissant comme un père de famille, ce manager considère chaque collaborateur comme un membre de sa famille. Mobilisateur et très sociable, les collaborateurs sont davantage impliqués dans la vie de l’entreprise. Leurs avis sont pris en considération, même si leur supérieur hiérarchique conserve le pouvoir de décision finale. Moins autoritaire que le précédent, ce mode de management reste néanmoins relativement fermé. Le point fort de ce style réside dans le sentiment d’appartenance à une famille qu’ont les employés à l’égard du manager. Les conflits sont moins nombreux et/ou plus aisément appréhendés. Par contre, ce mode de management offre un espace de liberté relativement cadré et s’avère complexe à mettre en place.

Compétences nécessaires : Charisme, capacité à convaincre et guider, intelligence émotionnelle, empathie, écoute active.

Le management consultatif ou participatif: Ce type de management offre une large marge de manœuvre aux collaborateurs qui sont régulièrement consultés pour avis, prises de décision et y sont fortement impliqués. Comme principales caractéristiques, le manager participatif : développe la participation active de chacun, suscite les idées – les suggestions et en tient compte, écoute – analyse et conseille, informe sur ce qui est négociable et non négociable, essaie de rompre le lien de subordination, cherche à équilibrer les intérêts généraux et particuliers. Il présente des avantages comme : la motivation accrue des collaborateurs, la cohésion, la responsabilisation des collaborateurs et la fluidité de la communication interne. L’inconvénient d’un tel style de management est lié aux risques psychosociaux.

Compétences nécessaires : aptitude à déléguer efficacement, bonne intuition, recul et confiance en ses collaborateurs… etc.

Dans l’absolu, il n’existe pas de style de management parfait. L’efficacité consiste à adopter, à chaque moment, les attitudes que commande la situation. En outre, l’efficacité du management exige l’évaluation en permanence de l’autonomie des personnes et des groupes pour pouvoir atteindre les résultats escomptés.

Par Ben Junior

