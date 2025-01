Sous la présidence du Ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, la Journée Internationale de la Douane a été célébrée le lundi 27 janvier 2025, à Samanko sous le thème «Une douane qui concrétise ses engagements en matière d’efficacité, de sécurité et de prospérité».

Dans son allocution, le directeur général de la douane, Amadou Konaté a tout d’abord souligné le rôle central de l’administration douanière dans la construction d’un Mali prospère et résilient. Cela s’est traduit, a-t-il affirmé, par trois orientations assignées par le Ministre de l’Economie et des Finances. Il s’agit de, primo : la mobilisation des recettes, essentielle dans l’exécution du budget de l’Etat ; deuxio : la lutte contre la fraude et le commerce illicite, qui protège l’industrie et garantit la compétitivité et, tertio : la mise en œuvre des réformes, la modernisation des procédures et pratiques.

Une douane qui s’assume…

Face à ses missions, des résultats concrets en mobilisation des recettes ont été enregistrés au cours des dernières années. La (JID), offre ainsi l’opportunité au premier responsable des douanes du Mali de mettre en exergue les performances exceptionnelles réalisées en matière de mobilisation des recettes au cours des dernières années.

«En 2024, nos objectifs fixés à 795 milliards de FCFA ont été largement dépassés, avec une réalisation totale de 883,88 milliards de FCFA, soit 111,18 % des prévisions, générant un excédent de 88,88 milliards de FCFA» s’est félicité M. Konaté, tout en mettant en avant l’exploit collectif et proactif de la douane malienne.

L’engagement de l’administration douanière à garantir la sécurité nationale et à protéger l’économie locale contre les activités illicites s’est poursuivie. Le vice-président de la Région OMD-AOC, de magnifier à cet égard des saisies importantes «d’armes, de munitions, d’explosifs, de médicaments, de stupéfiants, de devises, et d’autres produits illicites».

AES, les douanes du Mali….prêtes !

Amadou Konaté a également évoqué le rôle de la douane malienne dans la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES). À cet effet, il a porté à la connaissance du public que deux rencontres des Directeurs Généraux des Douanes des trois pays ont déjà eu lieu, marquant une avancée vers l’harmonisation des textes et la création d’un espace économique intégré. «Les Experts des trois pays sont à la tâche tous les jours dans la revue et l’harmonisation de tous les textes pour faire de l’AES un espace d’intégration des Peuples ainsi pour le décollage économique de nos trois Etats…». En outre, poursuit le directeur général, «les douanes du Mali sont totalement engagées dans la mise en œuvre des orientations données par les plus Hautes Autorités dans le cadre de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES)».

‘’Une douane qui concrétise ses engagements en matière d’efficacité, de sécurité et de prospérité’’

A travers ce thème, l’OMD et le Mali sont en parfaite harmonie. «Compte tenu de la situation que vit notre pays, le Mali, qui a fait des choix stratégiques dans le domaine de l’indépendance politique et économique, je puis vous affirmer que ce thème cadre parfaitement avec la vision des Plus Hautes Autorités de la Transition» a, à son tour, félicité le ministre Sanou, qui poursuit : «le binôme Sécurité-Prospérité reste au cœur des préoccupations du Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, et du gouvernement malien, pour faire de notre pays une Nation prospère et en sécurité».

«Satisfaction»

Sur le chantier du développement et de la prospérité, le ministre Sanou a observé avec «beaucoup de satisfaction que l’Administration des douanes est sur la bonne voie», tout en notant que pour la prospérité du pays, elle «contribue de manière satisfaisante au financement du Budget de l’Etat en engrangeant des recettes douanières à hauteur de souhait … Il en est de même de la lutte contre l’insécurité» s’est félicité le ministre, magnifiant «des saisies importantes d’armes et de munitions, de précurseurs d’armes chimiques et d’explosifs».

Pour tous ses acquis récents, le ministre a rendu un hommage «mérité» aux acteurs quotidiens de l’économie et de la sécurité de la consommation. C’est ainsi que l’édition a été clôturée par des Certificats de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) et des Médailles d’honneur aux agents et partenaires.

Certificat de Mérite de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD)

Abdoulaye Traoré de la Direction régionale de Bougouni parmi les récipiendaires

En marge des festivités de la Journée internationale des douanes, organisée le lundi 27 janvier 2025, à la Direction générale des douanes à Samanko II, 14 agents ont reçu des distinctions honorifiques des mains de différentes personnalités. Parmi les récipiendaires, figure Abdoulaye Traoré, Inspecteur des douanes à la Direction régionale des douanes de Bougouni. Le nominé a reçu son Certificat de Mérite de l’Organisation mondial, des douanes (OMD) des mains du Colonel Boubacar Diawara, Commandant de la Région de la Gendarmerie de Bamako.

Interrogé par la presse, il a déclaré : «C’est un sentiment de joie, d’honneur et de fierté de recevoir une telle distinction. Je remercie tous les chefs hiérarchiques, à commencer par le Directeur général des douanes, l’Inspecteur général Amadou Konaté, en passant par tout le personnel de la Direction régionale des douanes de Bougouni pour leur confiance placée en ma modeste personne. Ça veut dire que le travail abattu sur le terrain est apprécié. C’est encourageant et réconfortant. C’est pourquoi dit-on que seul le travail paye et ça été un travail de dur labeur. Je promets de travailler encore mieux pour le bonheur de notre pays et celui de la douane Malienne. Je dédie ce Certificat à mes très chers parents arrachés à notre affection».

Boubacar S. TRAORE

