Douanes maliennes : Amadou Konaté aux commandes

Depuis le mercredi 25 août 2021, les commandes des douanes du Mali connaissent un changement. Désormais, le tout nouveau directeur général s’appelle Amadou Konaté. Une nomination qui permettra de donner un souffle nouveau aux services douaniers.

Administrateur chevronné, le nouveau directeur des douanes du Mali, Amadou Konaté semble avoir les compétences requises pour mieux diriger les soldats de l’économie malienne. Une compétence qui est visible à travers les parcours remarquables du nouveau DG Amadou Konaté dans l’administration douanière. Diplômé en maîtrise de l’école nationale d’administration spécialité gestion, Amadou Konaté a intégré la fonction publique corps des inspecteurs des douanes en 1987. Il a fait une formation militaire au service national des jeunes (CNJ) comme cela se passait à l’époque. Le nouveau maître des douanes a fait plusieurs séminaires et formations pouvant lui permettre de mener avec brio sa nouvelle mission. Il s’agit des séminaires sur la valeur en douane (DVB) et le Contentieux douanier, le stage de formation des formateurs sur les stupéfiants à Bamako avec les instructeurs de l’école de Brigade de la Rochelle (France), le stage relatif aux règles d’origine, analyse du risque, ciblage dans la lutte contre la fraude, la formation en gestion axée sur le résultat (GAR) organisée par le Pagam, le séminaire sur la construction et la gestion de la Zone de développement économique pour les pays africains francophones en République populaire de Chine, la formation des cadres supérieurs étrangers à Tourcoing France. La liste est loin d’être exhaustive.

Quant aux expériences professionnelles, Amadou Konaté n’en manque pas.Il fut directeur des Recettes, de la Planification et des Programmes de vérification. A ce titre, il a été chef du groupe-projet réappropriation de la fonction d’évaluation en douane. M. Konaté a été directeur de l’Administration des ressources humaines, des Finances et du Matériel. En outre, il fut président de l’équipe-projet de modernisation de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (Gpeec). Il a occupé les postes de directeur des douanes, directeur régional des douanes de Kayes, de Ségou, Chef du Bureau principal des douanes de Kayes, Chef du Bureau principal des douanes de Bamako-Fer par la décision ; sous-directeur adjoint de l’Administration générale, de la direction générale des douanes. L’ascension d’Amadou Konaté a continué son petit bonhomme de chemin avec son statut de chef de la division des Services généraux, du Bureau principal des douanes de Koutiala, de Kayes.

Celui qui est appelé à alimenter l’économie nationale a été chef de la division Compensations financières par intérim. Une fois de plus, les postes de responsabilité occupés par le maitre des douanes sont nombreux. Il reste à le voir à l’œuvre. Amadou Konaté parle plusieurs langues notamment le bambara, le français et l’anglais. Il est marié et père de 8 enfants.

Comme loisirs, il fait le sport, aime la lecture et pratique la chasse. Il ne reste qu’à lui souhaiter bonne chance et la réussite pour le nouveau directeur général des douanes maliennes.

Bissidi SIMPARA

