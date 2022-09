Bâti sur une superficie de 30 hectares, le bâtiment inauguré hier par le président de la Transition, comprend cinq niveaux (R+4), 147 bureaux, deux salles de conférences, deux ascenseurs, une salle multimédia, deux escaliers de secours, une salle d’archives et un réfectoire. Son coût de réalisation a été de 5 milliards de Fcfa entièrement financé par le budget national

Par Anne Marie KEITA

Les douanes maliennes s’installent désormais dans un bâtiment flambant neuf, sis à Samanko II, dans la Commune du Mandé. Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé à son inauguration hier en compagnie du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, et des membres du gouvernement, dont le ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou.

Ce joyau architectural, bâti sur une superficie de 30 hectares, comprend cinq niveaux (R+4), 147 bureaux, deux salles de conférences, deux ascenseurs, une salle multimédia, deux escaliers de secours, une salle d’archives et un réfectoire pour cent convives situé sur la terrasse supérieure. Le nouveau bâtiment abrite le siège de la direction générale des douanes, le Centre de formation des douanes, les futures infrastructures du Centre d’expertise technique, du Centre de formation militaire des agents des douanes, les logements d’astreintes pour les agents en service et un parking de 300 places.

L’immeuble est approvisionné en eau courante par un forage équipé de matériels solaires. L’électricité est fournie par un groupe électrogène de 400 KVA en plus de la connexion au réseau de la société nationale d’électricité (EDM-SA). En termes de symboles, en face de cet imposant édifice, le visiteur s’inclinera devant le monument aux Morts et le Drapeau national. L’infrastructure a coûté 5 milliards de Fcfa, entièrement financés par le budget national.

Accueilli par la Fanfare nationale, le président de la Transition a d’abord salué le Drapeau, avant de déposer une gerbe de fleurs au monument aux Morts.

Par la même occasion, des agents ont, pour la première fois, reçu des médailles d’honneur en signe de reconnaissance pour les services rendus aux douanes maliennes. Pour leur dévouement et engagement au travail, ils ont été décorés de la médaille d’honneur des douanes par le président de la Transition.

PERFORMANCES- L’inauguration de ce nouveau siège, pensé et dédié à la direction générale de la douane, premier dans l’histoire de l’administration, est vécue comme un moment de joie par le directeur général et son équipe. Selon l’inspecteur général Amadou Konaté, c’est aussi une opportunité pour rendre un hommage appuyé aux autorités de la Transition pour leur vision. Le directeur général a déclaré que ce bâtiment est un véritable joyau architectural, spacieux et fonctionnel, à la dimension des attentes du pays à l’endroit de son administration. Ce qui, a-t-il-dit, implique l’engagement de tout le personnel pour l’atteinte des objectifs, malgré les nombreux défis.

Selon le premier responsable des douanes maliennes, cette cérémonie d’inauguration coïncide avec les préparatifs de la commémoration du 22 septembre, mais aussi avec la commémoration des 62 ans de l’existence du service. «En recevant ce joyau, les douanes maliennes, oublient de façon définitive, l’indignation, l’humiliation subies suite à leur expulsion des bâtiments abritant les services centraux de la direction générale, au centre-ville de Bamako», a soutenu l’inspecteur général Amadou Konaté. Il a rappelé les performances de son service en dépit du contexte difficile marqué par l’insécurité grandissante et la crise de la pandémie de la Covid-19.

Les agents sont restés mobilisés jusqu’à minuit en décembre 2021, pour réaliser 657,880 milliards de Fcfa sur une prévision annuelle de 656,250 milliards Fcfa, soit un taux de 100,24%, a-t-il salué. En matière de lutte contre les trafics illicites et la fraude, le patron des douanes a évoqué des saisies spectaculaires en 2021 et 2022.

Il s’agit, selon l’inspecteur général Amadou Konaté, de 437 kg d’or, 873.954 dollars, 991.510 euros, 30 millions de Fcfa de faux billets, 2,633 tonnes de chanvre indien, 7.499 munitions de guerre, 30 unités de détonateurs, 6.202 unités d’explosifs, 20 tonnes de produits précurseurs, 3 armes de guerres, 76.759.374 comprimés de faux médicaments et 159,5 kg de cocaïne. Plus de 57 kg de viandes avariées remises au service de zoo de Bamako.

UNE PREMIÈRE- Pour le ministre de l’Économie et des Finances, c’est la première fois depuis 1960 que l’administration des douanes disposera d’une infrastructure spécialement construite pour abriter les services centraux de la direction générale. Alousséni Sanou a ajouté que c’est également la première fois dans l’histoire du Mali qu’un service central de l’État se trouve logé en dehors des limites territoriales du District de Bamako.

Pour lui, la construction de ce joyau démontre la volonté des autorités d’accompagner les douanes maliennes dans l’exercice de leurs missions notamment la mobilisation des ressources, la lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière, la protection des populations. Elle les met dans des conditions optimales de travail dans le but d’améliorer leur performance et d’assurer l’atteinte des objectifs fixés, a souligné le ministre Sanou.

Le patron de l’hôtel des finances a remercié le chef de l’État pour avoir présidé la cérémonie mais aussi pour les actes posés dans le cadre de l’amélioration de leur condition de travail. Il n’a pas manqué d’engager ses agents à redoubler d’efforts et à plus de rigueur dans le travail et à prendre soin des locaux.

