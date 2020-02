Dr Boubou Cissé, Premier ministre et ministre de l’Economie et des Finances, a officiellement lancé, ce jeudi 27 février, le calendrier d’émission de titres publics 2020 du Mali. C’était à l’hôtel Sheraton, en présence du Directeur de l’Agence UEMOA-Titres, Adrien Diouf.

–Maliweb.net- 122 milliards FCFA en Bons de trésor et 545 milliards FCFA en Obligations du trésor. Au total, le Mali émettra pour 667 milliards FCFA de titres public répartis comme suit: 22 émissions de titres publics dont 06 en Bons du trésor et 16 en Obligations du trésor. Aux dires du Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique, Sidi El Moctar Bah, une émission sera faite tous les 15 jours, les mercredis avec un montant nominal compris entre 20 et 30 milliards FCFA.

L’année dernière, les émissions de Titres publics ont permis au Trésor malien de mobiliser de 544 milliards FCFA sur une prévision de 520 milliards FCFA. Pour ce résultat «remarquable », le Premier ministre a félicité les investisseurs qui ont tenu leur promesse d’accompagner le Trésor public dans la mobilisation, sur le marché régional, des ressources nécessaires à la couverture du besoin de financement de l’Etat. Selon Dr Boubou Cissé, l’objectif de croissance de 6,5 % prévu par le Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD 2019-2023) sera mené à bien par le développement de l’industrialisation du Mali.

En dépit de la situation sécuritaire difficile de notre pays, la résilience de l’économie malienne et la solidité de ses finances publiques sont reconnues, aux dires du Premier ministre, par tous les partenaires. Ainsi, pour renforcer la crédibilité de la politique budgétaire et la confiance des investisseurs à l’économie nationale, le Mali s’est fait noter à l’échelle régionale et internationale, respectivement par Bloomfield Investment et Moody’s Corporation. A l’issue des premières notations, publiées début 2019, le Mali a obtenu avec Bloomfield Investment la note BBB à long terme et A3 à court terme avec perspective stable. S’agissant de la notation avec Moody’s, celle-ci a affiché B3 en monnaie locale et en devises avec perspective stable.

Le déjeuner de lancement des émissions de Titres Publics a pris fin par la remise des trophées du «Meilleur Spécialiste en valeur du Trésor».Des ‘’Ciwaras’’ ont été décernés à Ecobank-Mali (1erprix), à la BDM-sa (2eprix)et à Coris Bank (3e Prix)pour leur participation à la réussite des émissions de titres publics de l’année 2019.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

