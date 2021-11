Centrale hydroélectrique de Sélingué : 11 MW de plus pour soulager les consommateurs

À la tête d’une forte délégation, le ministre des Mines de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, a effectué une visite de terrain, le jeudi 4 novembre 2021, à la Centrale hydroélectrique de Sélingué. Il s’agissait pour lui de constater de visu la prouesse réalisée par les équipes d’EDM-SA pour la réparation et la mise en service de la turbine 4 du barrage de Sélingué, en panne depuis 2020. Les travaux, qui ont mobilisé une équipe de quinze (15) agents dirigée par M. Bourama Kanté, ont duré quatre (4) mois, selon les explications du DG Oumar Diarra. Et la remise en service de la turbine, ajoute-t-il, va permettre d’augmenter la capacité de production de la centrale de 21 à 32 MW, soit 11 MW de plus, améliorant ainsi la qualité du service au profit des consommateurs et diminuant considérablement le cout de production grâce des économies sur l’achat du contribuable.

Très satisfait du succès des travaux, le ministre Lamine Seydou Traoré a estimé pour sa part que le recours à l’expertise malienne aura permis d’économiser plus d’un demi de milliards. En effet, explique-t-il, cette réparation, presque à zéro franc, par les compétences de l’EDM-SA marque la fin du recours systématique à l’expertise étrangère pour la réparation et l’entretien de nos centrales. « Cette opération très pointue a toujours été confiée à des entreprises étrangères, sans la participation des techniciens de l’EDM et payées à des centaines de millions de FCFA», a-t-il relevé en rappelant que la décision de confier ces travaux à une équipe exclusivement constituée d’agents d’EDM-SA au lieu de commettre des techniciens étrangers, comme le voulait la pratique, est une première et procède de la volonté de la nouvelle équipe dirigeante de l’EDM-SA de valoriser le capital humain en donnant l’occasion aux agents de s’affirmer et de faire valoir leurs compétences. Toutes choses qui témoignent de la mise en œuvre des instructions reçues par la nouvelle équipe de management, a expliqué le ministre en insistant sur ses objectifs à sa prise de fonction. Il s’agit entre autres du plan massif d’investissement et de la maitrise des couts de revenus assurance que matérialisé le lancement de la campagne anti-fraude en plein marche.

Amidou Keita

xxxxx

Réhabilitation du poste de transformation électrique de Kati :

Finies les coupures d’électricité à Kati dues à la forte chaleur

En panne depuis janvier 2018, le poste de transformation électrique de Kati, créé pour améliorer la qualité de la desserte dans les villes de Kati et Bamako à travers une ligne 30 kV qui relie le poste de Kati au poste de Lafia et la centrale Aggreko-Kati avec une puissance contractuelle de 20 MW, sera à nouveau opérationnel en janvier. L’information a été donnée par le ministre de l’Energie des Mines et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, en visite sur ledit site en chantier de réhabilitation, le 4 novembre 2021. Cette réhabilitation en cours, effectuée par le personnel de la Direction Transport Mouvement Achats d’Energie, s’inscrit en droite ligne de la vision de la Direction Générale d’EDM-SA de valorisation de la technicité du personnel, de transfert des compétences à un personnel plus jeune et de réduction des charges occasionnées par les prestations extérieures. Elle permettra entre autres de normaliser les ouvrages du poste de Kati, de renforcer la capacité d’alimentation du poste de Kati et d’assurer l’évacuation des productions de 50 MW annoncées à Kati sur le réseau de Bamako. Elle va permettre également d’améliorer la qualité de la desserte dans la ville de Kati et environs et de procéder à l’extension du réseau d’EDM-SA dans lesdites localités.

L’occasion était tout indiquée, pour le ministre Lamine Seydou Traoré, de rappeler son engagement à faire du service public dans le domaine électrique l’électricité un outil privilégié de croissance économique et de développement social. Et d’insister par ailleurs sur son objectif, à sa prise de fonction, de faire en sorte que les populations puissent ressentir à minima les effets et l’impact des coupures d’électricité. Il a en également profité pour partager son plan de riposte face aux coupures d’électricité. Selon le ministre, «si on ne peut pas éviter les pannes, eu égard à la vétusté des équipements, il faut faire en sorte, en cas de panne, qu’on puisse trouver des solutions provisoires pour que la population puisse continuer à bénéficier du service d’électricité». Et c’est ce qui semble motiver la réhabilitation du poste dont la vocation est de diminuer les risques d’incendie et de panne. Aussi, à l’instar des installations du barrage de Selingue, le poste de transformation sera réhabilité avec une expertise locale. C’est du moins ce qu’a expliqué le ministre en laissant entendre qu’à part les équipements venus de l’extérieur, l’expertise, notamment l’entreprise et le personnel, est malienne.

Le ministre a par ailleurs rassuré la population de Kati et environs d’une desserte en électricité pendant la période de forte chaleur, grâce notamment à l’opérationnalité du poste de Kati d’une capacité de transformation de 40 MVA, sera opérationnel d’ici fin janvier.

Amidou Keita

Commentaires via Facebook :