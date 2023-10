Conférence de presse des syndicats de l’EDM : «Nous présentons nos excuses à la population malienne»

Suite à l’intervention du ministre de l’Energie et de l’Eau, Bintou Camara, sur la télévision nationale, le mardi dernier, au cours de laquelle elle a accusé les agents de la société d’être à la base des maux qui ont occasionné les délestages sauvages en cours, le vendredi 27 octobre 2023 au siège de l’EDM, lors d’une assemblée générale couplée à une conférence de presse, les syndicats de la société ont contre-attaqué cette sortie du ministre. Ils ont expliqué les différents problèmes auxquels la société fait face, tout en précisant que plusieurs ingrédients sont à la base des délestages en cours et que leur seule structure n’est pas en mesure d’y mettre fin sans le concours de l’Etat.

C’est une riposte offensive que les trois syndicats de la société Energie du Mali (EDM) ont faite suite à la sortie du ministre Bintou Camara. Les syndicats ont qualifié cette sortie d’attaque à leur encontre. « L’heure est grave à l’EDM de nos jours depuis la sortie du ministre de l’énergie et de l’eau. Certains de nos agents ont été attaqués sur les lieux de travail. Nos femmes et nos enfants sont devenus des victimes collatérales. Nous présentons nos excuses à la population malienne. Mais nous informons la population que même demain il y aura des délestages, car nous n’avons pas, seuls, la solution qui est l’argent et que nous n’avons pas », a indiqué Abdoulaye Cissé. Selon lui, les problèmes de l’EDM sont énormes et la sortie du ministre qui, pour lui, devrait être un début de solution, a compliqué la situation. « Les citernes saisies appartiennent à la société Lah et fils et aucun agent de l’EDM n’est en prison. Les chauffeurs arrêtés ont été libérés et blanchis. Les citernes dont elle parle ont leurs bordereaux avec les numéros de téléphone des chauffeurs. Avant d’être ministre, elle était auditrice ici et si tout ce qu’elle a dit sur EDM s’avérait, c’est qu’elle ne faisait pas bien son boulot. Sinon on n’en serait pas là aujourd’hui. Nous attendons les résultats des investigations du ministre », a-t-il lancé. Avant de révéler que de sa nomination à nos jours, elle a inséré des agents au sein de l’EDM, chose qu’elle a oublié d’évoquer sur les ondes de l’ORM lors de son passage. Pour faute d’entretien, dit-il, beaucoup de groupes sont à l’arrêt, toutes choses qui nous handicapent dans notre travail. « Elle a vu certains de ces groupes à Balingué, mais n’a pas aussi évoqué ces cas », a-t-il déclaré.

Quant aux avantages accordés aux agents de la structure, le syndicaliste Cissé a fait savoir que la ministre de l’énergie et de l’eau a des avantages en raison de son rang de ministre. Les autres secrétaires généraux, notamment Boubacar Témé et Aba Sofiane Diallo, ont, dans leurs propos, évoqué les différents problèmes de la société qui l’empêchent de satisfaire la demande de la population. Enfin, ils ont sollicité le soutien des autorités de la transition et de la population afin de les aider à relever le défi.

Moussa Samba Diallo

