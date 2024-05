La situation électrique à Bamako et dans les régions est alarmante et nécessite une réponse rapide et efficace de la part des autorités. Les délestages prolongés non seulement affectent la vie quotidienne des habitants mais mettent également en péril l’économie locale et les services essentiels comme la santé. Des actions concrètes et coordonnées sont impératives pour remédier à cette crise et assurer une fourniture d’électricité stable et fiable pour tous les Maliens.

Depuis la fin du Ramadan, les habitants de Bamako et des capitales régionales du Mali subissent une aggravation de la crise électrique. Alors que durant le mois sacré, les périodes de fourniture d’électricité atteignaient 5 à 6 heures par jour. Elles ont drastiquement diminué allant seulement de 2 à 3 heures sur 24 heures. Dans certaines localités, des quartiers entiers restent sans courant pendant même près de 48 heures. L’économie est en train de payer le lourd tribu. Jamais depuis l’indépendance du Mali, le Mali n’avait connu autant de coupure de courant.

En plus des perturbations graves sur les activités commerciales et industrielles, les interruptions de courant affectent la disponibilité des équipements médicaux essentiels et compromettent la qualité des soins dans les hôpitaux et cliniques. Les patients en soins intensifs ou nécessitant des traitements réguliers sont particulièrement vulnérables. Sans oublier que les foyers souffrent de l’absence de courant pour les besoins de base, comme la réfrigération des aliments, l’éclairage et l’utilisation des appareils ménagers.

Oumou Touré

Commentaires via Facebook :