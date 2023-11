* Retour à la consommation du fuel

* Limitation du nombre de fournisseurs à quatre

Après le constat des dysfonctionnements réels dans la fourniture de combustibles, les premières mesures du plan de redressement de l’EDM SA, à l’actif du ministre de l’Energie et de l’Eau, Mme Bintou CAMARA, ont été dévoilées. Une des plus remarquables parmi les nouvelles décisions du ministre est la réduction drastique du nombre pléthorique de fournisseurs de carburants. De plusieurs centaines, le nombre de fournisseurs est ramené à quatre sociétés, qui ont été identifiées pour assurer l’approvisionnement correct et ininterrompu de l’EDM en combustibles et assainir la fourniture de carburants.

Une rencontre de concertation a été convoquée par la ministre de l’Energie et de l’Eau, Mme Bintou CAMARA, à son département, lundi 30 octobre 2023, avec les grands opérateurs pétroliers fournisseurs de EDM SA. L’objectif de la rencontre était de partager avec ces fournisseurs, les nouvelles dispositions pour assainir la fourniture de carburants, assainir le secteur et favoriser le redressement de l’EDM SA afin qu’elle réponde aux attentes légitimes du peuple malien. La rencontre s’est déroulée en présence du directeur général de EDM SA, Abdoulaye Djibril DIALLO, et de son directeur central du Pôle Finance, Comptabilité et Commerciale, Moussa DIAKITE.

Un système de gestion basé sur le « Fuel Management » sera mis en place et permettra de surveiller et de contrôler à l’aide d’un compteur le niveau de carburant ou de Gas-oil dépoté par le fournisseur dans n’importe quelle centrale électrique. Seul le niveau de fuel consommé par les centrales sera payé.

L’hebdomadaire, Les Secrets Bancaires, a rappelé que ce système de gestion a déjà fait recette dans la fourniture du carburant à l’EDM SA. Selon le journal, «en 2014, il y a eu un changement important dans le système de fourniture, avec l’introduction de groupes électrogènes de nouvelle génération, qui fonctionnent au fuel, sachant qu’auparavent les groupes d’EDM carburaient seulement au gas-oil. A l’époque, STAR OIL, l’entreprise panafricaine de Tidiani BEN AL HOUSSEIN (PDG), devenue aujourd’hui STAR OIL GROUP disposait d’un stock de sécurité assez suffisant pour un mois de consommation de l’EDM. Le système disposait d’un compteur entre le bag de stockage et la centrale de production, de sorte que la société EDM ne paie que ce que le compteur aura marqué, comme effectivement consommé. Il s’agit du cas d’un préfinancement qui était endossé par la société STAR OIL en investissant à cet effet des milliards de FCFA pour avoir constamment à sa disposition une réserve de près de plusieurs millions de litres de fuel dans son stock. Pour cela, STAR OIL utilisait plus de 200 camions pour EDM».

L’expérience profitable du fuel

Selon l’article de l’hebdomadaire Les Secrets Bancaires, les ruptures de stock de gas-oil, qui étaient fréquentes ont pu être circonscrites par l’intervention de Star Oil à partir du 1er avril 2014. Et c’est depuis cette date que l’accent a été mis sur la consommation du fuel qui n’avait pas connu de rupture dans la fourniture, malgré les montants élevés des dettes dont l’EDM lui est redevable.

L’EDM SA qui est devenue un Etat dans l’Etat a délaissé le fuel au profit du gas-oil, parce que le fuel est peu traficable, utilisé principalement dans les grands groupes de EDM, alors qu’avec le gas-oil, il y a à boire et à manger, pour paraphraser Mme la ministre de l’Energie et de l’eau , à l’émission L’Invité de l’ORTM du 24 octobre 2023.

Comparé au gas-oil, le fuel a un double bénéfice : un prix d’acquisition moins cher que le gas-oil, et un pouvoir énergétique supérieur par litre. C’est dire qu’avec 1 litre de fuel on dispose de plus d’électricité qu’avec 1 litre de gas-oil. Le pouvoir calorifique du fuel est plus élevé que le gas-oil et son prix d’achat est également moins cher; et malgré les bénéfices comparatifs, l’EDM, au lieu de se mettre principalement au fuel, a décidé de le délaisser au profit du gas-oil. A cet effet, les principales centrales fonctionnant au fuel sont contraintes à l’arrêt.

Mesures fortes de Mme la ministre

Ainsi, au-delà de la limitation du nombre de fournisseurs à quatre sociétés, il y a ce retour au fuel dans lequel se remet l’EDM pour minimiser les vols de carburant, les surfacturations et pour assainir la production énergétique et la fourniture d’électricité au Mali.

La rencontre organisée par le ministre, le lundi 30 octobre, aura été celle décisive des décisions prises de concert avec les fournisseurs et la direction de l’EDM.

Désormais, chaque fournisseur sera payé en fonction de la quantité exacte de carburants véritablement dépotés dans les centrales, cela en lieu et place des paiements par citernes qui se faisaient habituellement. Ce qui constitue une réponse adéquate aux multiples problèmes révélés par les enquêtes concernant le vol de carburants et même la disparition des stocks.

Aussi, deux des quatre fournisseurs retenus, fourniront du carburant, tandis que les deux autres fourniront du Gas-oil. Des contrats dûment établis préciseront clairement les rôles et responsabilités de chaque contractant ainsi que les modalités de fournitures. « Finis les achats sur place, vous devez fournir du carburant conformément à vos contrats et cela de façon ininterrompu. Des efforts seront faits par EDM et l’Etat pour le paiement correct de vos factures dûment établies conformément aux règles de la comptabilité. Aussi, vos créances seront apurées conformément à un mécanisme qui sera établi avec vous », a expliqué la ministre de l’Energie et de l’Eau, Mme Bintou CAMARA, au cours de cette rencontre avec la direction de l’EDM et les fournisseurs. Elle a invité ses partenaires à un respect strict de leur engagement.

Dans son intervention, le directeur général d’EDM SA, Abdoulaye Djibril DIALLO, s’est inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre de ces nouvelles modalités de gestion, l’objectif étant de favoriser une gestion saine de la société. Il a soutenu que le « Fuel Management » qui sera mis en place permettra de mieux gérer et d’améliorer la consommation de carburant et les dépenses liées, de suivre en temps réel la consommation de carburant, afin d’améliorer l’efficacité de la fourniture d’électricité, tout en rationalisant les dépenses.

Les opérateurs pétroliers se sont engagés tous à honorer leur part du contrat. Ils ont soulevé un certain nombre de difficultés liées particulièrement aux paiements des dettes ainsi qu’au renforcement de la confiance entre eux et leurs partenaires notamment les institutions financières et les banques, rapporte une note de la cellule de communication du département dont nous avons eu copie. Les fournisseurs de carburant ont aussi sollicité l’accompagnement de Mme la Ministre afin de booster leurs financements auprès de ces institutions.

B. Daou

