La modernisation et la digitalisation sont les nouveaux défis d’EDM. Elles vont faciliter l’interaction entre les clients et la société à travers un site web et la mise en place d’un compteur intelligent.

Après le paiement des factures dans les guichets des banques, via son portable, et pour mieux satisfaire sa clientèle et être en contact permanent, EDM se lance dans la modernisation des outils et la digitalisation de son service.

Dans le souci d’être plus proches de ses clients, le site web EDM permettra de venir en aide aux clients, mais également de leur offrir de larges choix. « Le lancement d’un site web permettra d’informer nos clients et intègre une agence en ligne E-agence pour rapprocher davantage la société de ses clients et du grand public. Cet espace offrira la possibilité aux clients d’accéder à de nombreux services à partir du clavier de l’ordinateur ou du Smartphone. Ils peuvent effectuer des demandes, consulter leur compte client et bien d’autres », explique le directeur général d’EDM, Oumar Diarra.

Si l’innovation permet de s’adapter à la demande, la modernisation et la digitalisation vont de pair. Depuis quelques mois, EDM met en œuvre son projet d’installation de compteurs intelligents relevables à distance. Ce compteur intelligent permettra de détecter les pannes partout où elles surviennent, de réduire considérablement le temps d’attente des abonnés, offrir la possibilité aux équipes de dépannages de procéder à des interventions plus efficaces. Ce compteur permettra de surveiller à distance le réseau, mais, surtout, participe à la modernisation de la société et s’inscrit dans un processus de transparence et de fluidité de l’information pour davantage renforcer les relations de confiance entre EDM et ses clients ».

EDM compte lancer d’autres projets comme les factures par E-mail et /ou par SMS, la rénovation d’accueil de certaines agences.

O. F.

