Tout semble jouer contre le président de la Transition, y compris la nature, depuis le déclenchement de la crise énergétique. En dépit du canular des groupes électrogènes devenus un gâchis pour plusieurs milliards de nos francs passés par pertes et profits, le chef de l‘État réussit néanmoins à faire rêver en se fendant d’un virage à 180 degrés vers les centrales solaires à Safo, Sanankoroba et Tiakadougou, que nombre de rabatteurs attitrés annonçaient pour une durée maximale de quatre mois. Mais, au bout d’une année ou presque, la désillusion se juge à l’aveu d’impuissance de la plus haute autorité qui, après avoir pris à son propre compte la question énergétique, a choisi de se défausser sur une autorité communale de la localité devant abriter une centaine des mégawatts solaires attendus par les millions de victimes de la crise énergétique. Le locataire de Koulouba a ainsi abandonné le projet de centrale solaire au profit d’une autre alternative qui révolte plus qu’elle ne fait rêver, à savoir des kits solaires pour chaque ménage à moindres frais. Mais alors que l’opinion s’interroge dubitativement sur cette énième annonce pompeuse, voilà qu’un autre facteur défavorable s’en mêle : les conditions météorologiques. Le soleil a en effet choisi de ne pas jouer le jeu et de retenir insidieusement les rayons sur lesquels comptent les détenteurs de panneaux. Le mauvais tour qu’il joue aux preneurs du nouveau projet présidentiel pourrait peut-être l’exposer à des sanctions au même titre que ceux qui auraient morcelé le site des centrales.

