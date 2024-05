Tiakadougou-Dialokoro : Bientôt une centrale solaire photovoltaïque de 50 mégawatts crêtes

Pour faire face à la crise énergétique, le conseil des ministres a adopté, mercredi 8 mai dernier, un projet de décret portant approbation de l’Avenant n°1 relatif à la convention de concession pour la construction de la centrale solaire photovoltaïque de cinquante Mégawatts crêtes (50 MWc) à Tiakadougou-Dialokoro, Cercle de Kati, Région de Koulikoro.

Le gouvernement et la société Amea Power LLC ont signé un protocole d’accord pour la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance des installations en Build, Own, Operate and Transfert, d’un projet de centrale solaire photovoltaïque de 100 mégawatts crêtes, en deux (2) phases de 50 mégawatts crêtes. La première phase de ce projet concerne la construction de la centrale solaire de Tiakadougou.

L’objectif du projet est de renforcer la capacité de production d’électricité du Réseau interconnecté tout en contribuant à l’atteinte des objectifs en termes d’intégration du renouvelable dans le mix énergétique. Au cours de la mise en œuvre, des contraintes diverses n’ont pas permis de lever toutes les conditions suspensives afin de démarrer les travaux de réalisation du projet.

Le présent avenant à la convention de concession est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et la société Amea Mali Solar SA en vue de faire face aux difficultés. Il a pour objet entre autres : la prorogation de la date prévisionnelle de prise d’effet, la modification de la durée de la convention, la mise en place d’une garantie partielle de risque, la modification du mode de vente “Take or Pay” en “Take and Pay”, la réduction du prix d’achat du Kilowatt heure, la modification du lieu d’arbitrage.

